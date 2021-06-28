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防堵Delta病毒 港7月起禁英客機登陸

記者蔡敏姿／即時報導
港府今（28）日公布，針對英國實施地區性航班「熔斷機制」，自7月1日凌晨零時起禁止所有從當地來港的民航客機登陸香港。照片／騰訊網
港府今（28）日公布，針對英國實施地區性航班「熔斷機制」，自7月1日凌晨零時起禁止所有從當地來港的民航客機登陸香港。照片／騰訊網

全力防堵Delta變異病毒擴散，港府今（28）日公布，針對英國實施地區性航班「熔斷機制」，自7月1日凌晨零時起禁止所有從當地來港的民航客機登陸香港

此外，港府同時將英國列為極高風險A1組指明地區，限制曾逗留於該地區超過兩小時的人士登入任何來港的民航客機，阻止相關地區人士經轉機到香港。

國泰航空表示，國泰航空將暫停由倫敦希斯路前往香港的客運航班，直至另行通知為止，但由香港前往倫敦希斯路的客運航班則不受影響，國泰航空正在通知所有受影響的乘客安排退款或提供其他航班安排。

除國泰航空外，英航、維珍航空都有飛倫敦至香港航班。

港府稱，近期英國疫情持續反彈以及Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，同時有多宗涉及從英國抵港人士於機場「檢測待行」或強制檢疫期間，經檢測後發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案，7月1日起就英國實施地區性航班「熔斷機制」並指明英國為A1組指明地區。

港府去年12月曾將英國列為極高風險地區，禁止曾逗留英國人士來港，隨英國一系列防疫措施及大規模接種疫苗，今年4月、5月曾放寬曾逗留英國人士的來港限制，包括於4月容許本港居民經指定航班回港，並由5月7日起將英國下調為甚高風險地區，以及由6月4日起再將英國下調為高風險地區。

港府已實施地區性航班「熔斷機制」的地區包括印度、巴基斯坦、菲律賓、尼泊爾和印尼。

英國 香港 倫敦

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