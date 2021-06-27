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兩顆14nm晶片疊加後堪比7nm 中國「愛國畫家」被群嘲

記者賴錦宏／即時報導
被小粉紅稱為中國「愛國畫家」的烏合麒麟。（新浪微博照片）
被小粉紅稱為中國「愛國畫家」的烏合麒麟。（新浪微博照片）

中國國產晶片引發一場唇槍舌戰。6月26日，曾四處出擊的知名「愛國漫畫家」烏合麒麟，轉發並稱讚一篇有關中國國產晶片可以量產的報導。然而有網友指出，其中一些觀點違反科學，例如稱華為正在研發的新技術，可以讓14奈米的晶片「雙芯疊加」後比肩7奈米的效能。

對於網民的質疑，烏合麒麟接連「道歉」兩次，但被指是曲線反擊網友，而非真心實意道歉。

被轉發的報導中提及中國國產晶片的最新研究進展，專家受訪時稱「國產14nm晶片明年底可以實現量產」，並宣稱華為正在研發一種全新的「晶片疊加」技術，可以把兩顆14nm的晶片，疊加之後產生堪比7nm晶片的效能。

烏合麒麟轉發時配文「封鎖着封鎖着我們什麼都有了」，以表對文中提及的技術突破感到欣喜的心情。但這條帖文隨即被質疑，指內容「不嚴謹」及「過於樂觀」，甚至有人稱其造謠。

網友對烏合麒麟轉發的文章極盡酸諷：「兩杯50度的水到在一起變成100度？」「哇，100片疊在一起，就變成0.14奈米了」「問題是，我們現在只有28nm呀？」

唇槍舌戰持續了至少2天，烏合麒麟6月26日發表長文「道歉」，但就被指是曲線反擊網友。轉發的報道仍是黨媒《環球網》對中國電子信息產業發展研究院電子信息研究所所長温曉君的採訪內容，只是這篇報道刪去了原有的「國產14nm晶片明年底可以實現量產」說法。

這次，烏合麒麟依舊表明自己對於中國國產晶片技術突破保持樂觀期待的態度，稱「（中國國產晶片）實現量產那天我得好好吹一波（按：炫耀一番）」。他並在評論區強調，中國國產晶片近些年的進步就是值得誇讚的，真的實現量產時必定舉國歡騰，以回應網友對其「小粉紅意淫」的指責。同時他還認為這些一擁而上「教育」自己的網友「並不友好」，對其進行人身攻擊。

不過對於烏合麒麟的看法，還是有很多數位博主認為他不了解中國國產晶片的現狀，低估了行業難度。有批評還稱他「對國產晶片的盲目吹捧會阻礙行業進步」、「以一己之力毀了國產晶片發展」。

晶片 中國 華為

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