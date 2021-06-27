半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

中共將迎來建黨一百周年。(路透)

中共 將迎來建黨100周年，官方大力宣傳抗疫有方等成功故事，把中共奉為中國 得以繼續發展的保障。外媒報導，多數年輕的中共黨員，也堅信共產黨的領導是唯一正確的道路。

「對黨的信仰是堅定的，或許不像宗教那樣深入，但這是一種有助於自律的東西。」王英（化名）是一個受過良好教育 的年輕黨員，他確信共產黨是唯一有權治理中國的力量。

據德國之聲中文網報導，中共成員的重點成分從最初的知識分子，到無產階級，到1990年代開始吸收企業家入黨。

法新社在中國各地採訪的中共黨員表示，習近平已經嚴格了標準，以剔除潛在的麻煩製造者，使組織運作方式更像一個私人公司。

如今入黨要經過多層面的、歷時兩年的申請程序，遴選出最優秀的人才，但階級背景已不再是考慮因素。受過高等教育、個人歷史沒有汙點的年輕人是首選。

2019年，50.7%的中共黨員擁有高等學歷，而習近平上任（中國國家主席）的2013年，這一比例是41.6%。黨員中農民和工人出身的比例則從38.1%降到了34.8%。

報導指，首先，中共要招募的是在現今中國的強大、而不是在過去的失誤中成長起來的年輕一代，他們對黨有著不可動搖的信念。

「 今天的年輕黨員更加有自信、有雄心和積極的態度」，在東部一所大學工作的46歲宋先生說。

由於及早採取了隔離封城措施，與其它國家相比，中國沒有受到新冠疫情的太大衝擊；習近平嚴厲整治了腐敗、減少了汙染，並在今年宣布消除了極端貧困；中國經濟持續繁榮，全球影響力迅速提升。在中共黨慶到來之前，這些成就都被大肆宣傳。

但分析人士也指出，在習治下，中央集權、強調服從黨的領導、加上快速擴張的侵入性的高科技國安機器，也可能扼殺靈活性和經濟領域樂於嘗試的精神，而這正是中國崛起的原因所在。

報導說，中國年輕人當中的幻滅感正在蔓延，感覺到似乎掛在較低枝頭的經濟果實都已被摘走，要想改善自己的境遇變得越來越難。墨卡託中國研究中心一份最近的報告指出，很多中國人對不得不服從黨國日益侵犯個人隱私的數位化監控感到沮喪。

「這是一個潛在的問題」，哈佛大學教授、著有《從反叛者到統治者——中共百年》一書的Tony Saich說，如果只吸納唯命是從的人，時間長了，是否會導致活力喪失？

在東部一個省份任基層幹部的王英也承認，公開的批評是禁忌，但中國人除了共產黨別無選擇。和很多人一樣，他堅信中國正在建設所謂的「集中民主」，這更適合一個還從未嘗試過真正民主的國家。

宋先生也表示，雖然曾經對中共產生過懷疑，但「現在的道路是最適合中國的」。他說，中國這麼大，又多災多難，需要一個強大的中央權力。

報導說，也有不少黨員承認，入黨也是幫助自己在一個高競爭社會獲得更多機會的敲門磚。「我不否認入黨可以有助於你求職、事業發展」，歷史學者徐佳（音）說，但說到底，只有在你是一個合格的黨員，能勝任工作的時候，才能幫到你。

20多歲就入黨的徐出身黨員家庭，從小受到的教育就是，「入黨標誌你得到社會的認可和他人的尊重，今後有更多機會實現自己的夢想。」