建黨百年習近平頒七一勳章 名單沒江澤民、胡錦濤

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。（新華社）

中共 建黨百年前夕，總書記習近平 將頒七一勳章，表彰優秀黨員。新華社公布，在中印邊境 衝突喪生的軍官陳紅軍、中共創始人之一李大釗之孫李宏塔均入選，兩位中共前領導人未出現在名單上。

據中共官媒新華社發布，首度舉行的「七一勳章」頒授儀式，將於6月29日上午10時，在北京人民大會堂舉行，中共總書記習近平親自頒獎並發表談話。

新華社在日前發布了一份「七一勳章提名建議人選」的29人名單，強調是由各地方與中央相關部門黨委組織提名後，經過初審、考察和審議研究，產生的建議人選。不乏有曾榮獲其他稱號或勳章的人士，也有創黨黨員之後。

根據這份名單，中共主要創始人之一李大釗的孫子李宏塔、中共創黨初期主要人物之一瞿秋白的繼女瞿獨伊等，中共創黨黨員之後，名列其中

此外，「烈士」也成為受獎對象。去年5月的中印邊境軍事衝突中，有4名解放軍死亡，其中身故官兵陳紅軍日前獲頒「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，近日再獲選為七一勳章的受獎人。

據香港明報3月間的一篇評論「習近平將向江胡授勳」指出，獲頒七一勳章的條件是「為黨作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富的黨員」，因此江澤民與胡錦濤兩名前領導人是否會獲頒勳章，一度也引發討論。不過這份29人名單中，並未見江澤民與胡錦濤。

雖然江澤民、胡錦濤並未在七一勳章的受獎名單上，但是據官方發布，今年首次頒發的「光榮在黨50年紀念章」，兩人符合領獎資格。

這份29人名單年齡分布於30多歲到100歲，其中包含陳紅軍在內，共有3人亡故。

習近平上台後，建立表彰系統，包含新設共和國勳章、友誼勳章、七一勳章，並重新設立八一勳章，表揚在各領域為中共與中國貢獻的人士。