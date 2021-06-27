我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美56.5%成人 完全接種疫苗

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

東莞女染Delta在麥當勞傳染2客人 同住家人卻無恙

記者羅印冲／綜合報導
東莞女染Delta在麥當勞傳染兩學生。（取材自澎湃新聞）
東莞女染Delta在麥當勞傳染兩學生。（取材自澎湃新聞）

新冠肺炎變種病毒株Delta近日入侵廣東，其中東莞一名確診30歲女子於麥當勞餐廳就餐時，將病毒傳染給另外兩名陌生人，但令人詫異的是，女子最親密的年幼孩子及年邁的奶奶反而沒有被感染，引起關注。

據廣州日報報導，6月18日，東莞報告30歲女子李某婷確診，為東莞本輪疫情首例確診者，其後兩名男學生也相繼確診。流行病學調查顯示，在6月12日晚，李某婷與丈夫蕭某（已在深圳確診）在麻涌星河城市廣場麥當勞餐廳就餐時，兩名男學生恰好也在同一餐廳，他們由此被感染。

然而，李某婷在東莞的家人4次核酸檢測結果均為陰性，其最親密的年幼的孩子、年邁的奶奶也沒有被感染。

據香港01報導，東莞市疾控中心副主任羅東表示，東莞三宗確診病例感染的均為Delta變種病毒株，國內外現有研究數據顯示，Delta變種病毒株傳播力強、潛伏期短、病毒載量高、病情發展快。

羅東說，「6月12日晚，在麥當勞餐廳時，可能正好是李某婷病毒載量最高時，兩個學生正好碰上了」。

他又指，目前對Delta變種病毒株的研究還在進行中，科學家也還沒完全掌握，就他個人理解，這或許是兩個學生被感染的原因。

至於為何李某婷的孩子及奶奶反而沒有被感染，羅東則表示：「這個確實不好說，也沒有定論，還需要對她的家人進行密切觀察。」

變種病毒 麥當勞 檢測

上一則

瘋狂核酸26天 廣州芳村切斷傳播鏈、戰勝Delta

下一則

建黨百年習近平頒七一勳章 名單沒江澤民、胡錦濤

延伸閱讀

Delta病毒入侵 屏東已篩檢913人皆陰性

Delta病毒入侵 屏東已篩檢913人皆陰性
Delta入侵 雪梨封城2周 紐澳旅遊泡泡暫停

Delta入侵 雪梨封城2周 紐澳旅遊泡泡暫停
屏東嚇到了…Delta侵入社區 5大措施急堵

屏東嚇到了…Delta侵入社區 5大措施急堵
冷眼集／口號式防疫 阻絕Delta失先機

冷眼集／口號式防疫 阻絕Delta失先機

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
大部分所選用的模特兒都是鳳眼，或刻意畫長眼線營造鳳眼效果。（取材自微博）

鳳眼「辱華」？北京清華時裝秀模特兒 挨批迎合西方

2021-06-20 00:42
美國歌壇小天后怪奇比莉曾唱了一句詞彙「chink」，引爆歧視亞裔和辱華質疑。（路透資料照片）

唱出chink…美國歌壇小天后涉辱華 發長文道歉

2021-06-22 20:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險