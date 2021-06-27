東莞女染Delta在麥當勞傳染2客人 同住家人卻無恙

東莞女染Delta在麥當勞傳染兩學生。（取材自澎湃新聞）

新冠肺炎變種病毒 株Delta近日入侵廣東，其中東莞一名確診30歲女子於麥當勞 餐廳就餐時，將病毒傳染給另外兩名陌生人，但令人詫異的是，女子最親密的年幼孩子及年邁的奶奶反而沒有被感染，引起關注。

據廣州日報報導，6月18日，東莞報告30歲女子李某婷確診，為東莞本輪疫情首例確診者，其後兩名男學生也相繼確診。流行病學調查顯示，在6月12日晚，李某婷與丈夫蕭某（已在深圳確診）在麻涌星河城市廣場麥當勞餐廳就餐時，兩名男學生恰好也在同一餐廳，他們由此被感染。

然而，李某婷在東莞的家人4次核酸檢測 結果均為陰性，其最親密的年幼的孩子、年邁的奶奶也沒有被感染。

據香港01報導，東莞市疾控中心副主任羅東表示，東莞三宗確診病例感染的均為Delta變種病毒株，國內外現有研究數據顯示，Delta變種病毒株傳播力強、潛伏期短、病毒載量高、病情發展快。

羅東說，「6月12日晚，在麥當勞餐廳時，可能正好是李某婷病毒載量最高時，兩個學生正好碰上了」。

他又指，目前對Delta變種病毒株的研究還在進行中，科學家也還沒完全掌握，就他個人理解，這或許是兩個學生被感染的原因。

至於為何李某婷的孩子及奶奶反而沒有被感染，羅東則表示：「這個確實不好說，也沒有定論，還需要對她的家人進行密切觀察。」