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香港新民主同盟宣告解散：政治環境大不如前

中央社台北26日電
香港泛民主派政黨新民主同盟26日宣告解散，聲明指香港「政治環境大不如前」。圖為2019年新民主同盟的區議會候選人合影。（取自新民主同盟臉書專頁）
香港泛民主派政黨新民主同盟26日宣告解散，聲明指香港「政治環境大不如前」。圖為2019年新民主同盟的區議會候選人合影。（取自新民主同盟臉書專頁）

香港泛民主派政黨新民主同盟今天宣告解散，聲明指香港「政治環境大不如前」，國安法下，成員身陷牢獄；在一國兩制下，新的政治制度來臨，成員因各自不同的考量，選擇退出、離開或留下。

新民主同盟26日晚間6時透過臉書宣布，新民主同盟第6屆執行委員會上週曾召開包括所有區議員在內的擴大會議，討論組織去留，經大多數同意，並獲全體成員確認後，決定今日解散。

綜合立場新聞、香港01報導，新同盟於2010年成立，當時組織的骨幹，多為民主黨的「少壯派」，如范國威等。「少壯派」當時不滿民主黨內部的「大老政治」，遂另起爐灶。創黨的范國威當時獲不少網友支持，在2012年當選立法會議員。

2019年11月，反送中運動爆發後舉行的區議會選舉，標榜本土、年輕的新同盟派出20人參選獲得大勝，當選19席。

但國安法實施、公務員宣誓及選舉改制之後，香港政壇大地震，新民主同盟也有大變動。今年3月，新同盟指「基於現時政治氣氛及形勢」，不再參與民間人權陣線的工作及會議。幾乎同一時間，新同盟爆發退黨潮，范國威也在5月24日宣布退黨及退出政壇，黨內最後只剩8名區議員。

明報網引述新民主同盟大埔區議員關永業表示，解散與政治情況有關，包括區議員要宣誓、數名前黨友被捕還押等。

當被問到解散是否為「減低風險」，關永業說，希望解散可保平安，但無人確保可以，不過做總好過不做。他說，一些沒有公職身分的成員都緊張，成員均尊重黨內作出的決定。

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