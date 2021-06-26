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特斯拉主動巡航控制「會突然加速」 急召回中28萬輛車

記者戴瑞芬／綜合報導
特斯拉中國已向中國國家市場監管總局備案了召回計畫。 （路透）
特斯拉中國已向中國國家市場監管總局備案了召回計畫。 （路透）

中國國家市場監管總局官網發布，包括上海超級工廠生產製造，和進口的特斯拉Model 3、Model Y電動汽車，有切檔換位、急轉彎會突然加速等主動巡航控制系統出「誤激活」問題，特斯拉即日起召回約28萬輛電動汽車。

特斯拉中國已向中國國家市場監管總局備案了召回計畫，自即日起召回2019年1月12日至2019年11月27日期間生產的部分進口Model 3電動汽車，共計3萬5665輛。以及召回2019年12月19日至2021年6月7日期間生產的部分中國生產Model 3電動汽車，共計21萬1256輛；2021年1月1日至2021年6月7日期間中國生產的Model Y電動汽車，共計3萬8599輛。

特斯拉中國本次將召回逾28萬輛電動汽車，騰訊汽車訊報導，主要是由於特斯拉主動巡航控制系統問題，易造成駕駛員在車輛處於D擋，駕駛員再次撥動右側控制桿試圖切換擋位時；以及在車輛急轉彎，駕駛員誤觸碰並撥動右側控制桿時等，會誤激活主動巡航功能。

而主動巡航控制被誤激活後，如果車輛設置的巡航速度不是當前車速，且當前車速低於設定速度時，車輛會加速到設定速度，出現車輛速度突增情形，影響駕駛員的預期并導致車輛操控誤判，極端情況下可能導致車輛發生碰撞。

特斯拉中國表示，召回逾28萬輛電動汽車，將進行車輛免費升級主動巡航控制軟件，以消除安全隱患。

汽車 中國 特斯拉

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