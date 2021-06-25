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河南商丘武術館凌晨惡火18死 死者多為寄宿生

中國新聞組／北京25日電
河南商丘武術館大火冒起陣陣濃煙。（取材自微博）
河南商丘武術館大火冒起陣陣濃煙。（取材自微博）

據「網信商丘」消息，25日凌晨3時許，河南商丘柘城縣遠襄鎮北街一武術館發生火災，造成18人死亡4人重傷12人輕傷，死者多為武術館寄宿學生。目前火情已經撲滅，武術館負責人已被警方控制。

據報導，當地民眾表示，事發的「振興武館」已經開辦多年，此前沒發生過安全事故，武館每年寒暑假都會舉辦武術夏令營活動，很多家長會將孩子送進夏令營學武，希望磨練孩子們的意志，也能強健體魄。

這種形式的夏令營一般都是封閉訓練，孩子們都須住進武館提供的宿舍中，此次事故是否有參與夏令營的孩子傷亡，仍待進一步調查釐清。

北京青年報報導，遠襄鎮政府工作人員透露，此次火災中死傷者多為該武術館寄宿制學生，年齡約在7至16歲之間。據鎮政府工作人員介紹，事發時武術館內共有34名學生，多住在武術館2樓，武館創始人陳某的妻子住在1樓。

目前火勢已經撲滅，武術館的負責人已遭警方拘留。

河南商丘武術館大火冒起陣陣濃煙。（取材自微博）
河南商丘武術館大火冒起陣陣濃煙。（取材自微博）

中共黨慶前意外不斷

中國上一次發生引起各界重視的重大意外事故，是湖北省十堰市艷湖社區集貿市場13日發生天然氣爆炸，共造成25人死亡、37人重傷、101人輕傷。

在此之前，河南省鶴壁市4日發生礦災，8人死亡；貴州省貴陽市12日則發生化工氣體外洩事故，導致8死3 傷。

由於7月1日是中共建黨百年黨慶，中共總書記習近平13日還指示說，近期中國多地發生生產安全事故、校園安全事件；他要求全面排查安全隱患，維護社會大局穩定，「為建黨百年營造良好氛圍」。

北京

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