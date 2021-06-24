中共100周年黨慶活動前 趙紫陽遺物被搬到市郊倉庫封存

趙紫陽故居是一處帶有一定政治意義的場所。（取材自微博）

據報導，已故中共前總書記趙紫陽位於北京 富強胡同6號四合院的故居開始搬遷。故居內書房和臥室中包括床、沙發、凳、櫃等趙紫陽於廣東、四川、以及中央任職時用過的遺物，24日已由4輛貨車運至市郊的倉庫封存。

香港 01報導，趙紫陽家人將封存部分物品，而另一部分就計畫捐贈給家鄉河南、學校和博物館。至於故居中餘下的物品則主要屬於趙紫陽的家人，仍須約一個月的時間搬走。

趙紫陽在六四後被免除一切職務，「軟禁」在富強胡同6號院，這裡不僅見證了趙紫陽的晚年生活，2005年趙紫陽去世後，這裡也成為民眾和海外民運人士，緬懷趙紫陽的一個標誌性建築。趙紫陽生前曾常於書房和臥室中健身 、演講、提字。

據報導，趙紫陽去世之後，該處故居主要由其女兒王雁南一家居住。據獨立媒體人高瑜介紹，王雁南一家在2020年收到中央辦公廳口頭通知，要求其在限期之前搬離。

據了解，目前，中央辦公廳已按趙紫陽的級別，為其家人安排一個市區住所選址，但未有具體落實時間表，故居原址日後安排亦未有定案。

另據香港明報報導，趙紫陽之子趙二軍證實目前家「尚未搬完」，但他不願透露搬家時間表，亦未告知搬往何處。有接近趙家的人士稱，應房管部門要求，近兩個月趙家一直忙於收拾物品準備搬離，惟房管部門僅不斷催促，未給書面限定日期。

定居德國、原名潘永忠的田牧，早前撰文評論趙紫陽一家被要求搬離時說，「北京富強胡同6號，這座不大的，油漆斑駁的四合院，無疑已成為中國人最為關注的院落，無時無刻不寄託著人民對改革開放的懷念，對政治體制改革、建設國家民主體制的希冀」。