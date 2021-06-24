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中國再傳多例台入境確診 停飛呼聲起

記者林則宏／綜合報導
中國傳多起自台入境的確診者。圖為桃機出境旅客。本報系資料照片
中國傳多起自台入境的確診者。圖為桃機出境旅客。本報系資料照片

中國持續發現來自台灣的新冠確診者。成都24日通報，新增台灣輸入確診病例2例，無症狀感染者1例。廈門24日也通報，新增1例來自台灣的無症狀感染者。由於近期不斷傳出有來自台灣的確診者，中國網路出現兩岸航線應「熔斷」的呼聲。

成都市衛健委24日通報，成都2例從台灣移入確診個案和1例無症狀感染者，都是21日乘BR765次航班抵達成都。

廈門市衛健委24日通報，廈門23日新增境外輸入無症狀感染者2例，其中1例是6月19日乘航班MF888從台灣飛抵廈門。早前，廈門本月21日新增的6例境外輸入確診病例，更全部都來自台灣。

據廈門市衛健委通報，立榮航空6月16日從台北松山機場飛往廈門B7511航班，迄今累計已有8人確診新冠肺炎，1人為無症狀感染者。這可能是台灣對外輸出疫情案例最多的1架航班。

根據中國民航局針對國際客運航班於今年4月28日起實施的新版「熔斷措施」，航空公司同一航線航班，入境中國後核酸檢測結果為陽性的旅客人數若達到5人，將暫停該公司該航線運行2周，或限制該航班以不高於40%的客座率運行四周；達到10人，暫停該公司該航線運行四周。

但由於中國並不將兩岸航線視為國際航線，因此立榮航空該航班會否受到影響仍有待觀察。

台灣 航線 中國

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