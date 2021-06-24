美智庫：中國犯罪首腦 藉「一帶一路」從事不法謀利

三合會老大、綽號「崩牙駒」的尹國駒。(Getty Images)

中國 國家主席習近平力推串聯並繁榮歐亞非的一帶一路倡議，不過美國 智庫的研究發現，這項倡議已淪為中國犯罪首腦從事不法謀利的幌子，許多罪惡假借這倡議到處橫行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國智庫「高級國防研究中心」（C4ADS）最近公布一份65頁的報告，分析湄公河下游柬埔寨、寮國、緬甸、泰國與越南5國經濟特區的發展及風險，而中國民營保全公司在當地的營運也是其中的篇幅之一。

原先這些特區設立的目的，藉由給予投資 者賦稅的誘因與精簡程序、減少干預便於經商以吸引外資，不過專家表示，缺乏合宜的監管，這些特區將成為貪腐與犯罪猖獗的溫床。

像是寮國的金三角經濟特區（Golden Triangle Special Economic Zone, GTSEZ）與特區主席趙偉（Zhao Wei）最惡名昭彰，美國財政部指控中國籍的賭城大亨趙偉，利用金三角經濟特區經營販賣雛妓、交易違法野生動物與毒品而謀利的跨國犯罪集團，聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC）更指稱，趙偉把GTSEZ視為他「個人的地盤」。

其他類似遍及湄公河流域的經濟特區，通常沿著5國交界，曾是背包克最愛的旅遊景點柬埔寨濱海城市施亞努（Sihanoukville），由於大批中國開發商湧入當地大興土木，如今迅速發展為賭城。

不過，最近柬埔寨軍方在施亞努動作頻頻，經由北京的授意，柬國加強在當地的軍備，引起華府的關注，美國官員已警告，中國軍方大舉進駐施亞努海軍基地。原本這座城市有兩棟美國資助興建的建築物，柬埔寨官員「沒有告知或說明」說拆就拆。

聲名狼籍的三合會老大、綽號「崩牙駒」（Broken Tooth）的尹國駒（Wan Kuok Koi）曾經在澳門蹲苦牢超過10年，他是投資公司東美集團（Dongmei Group）主席，東美集團正計畫開發位於緬甸與泰國交界的賽西港（Saixigang）工業區。

東美集團在臉書發文說，要把這個工業區打造成為緬甸的「矽谷」、集大成的物流中心與度假勝地，這個投資公司挹注的這項投資案，是中國「一帶一路」倡議的項目之一。

因東美集團與尹國駒從事「販毒、非法經營博弈、詐騙、人口販運等罄竹難書的犯罪活動」，而在去年12 月被美國財政部列入黑名單。

華府指控，不少旅居海外的中國籍僑民，「藉由一帶一路倡議合理化他們的作為，以掩護違法罪行」，總是裝著一臉無辜的尹國駒就是其中之一。

此外，高級國防研究中心的這份報告另指出，越來越多在東南亞湄公河流域從事高風險投資的中國企業，向合法經營、總部在中國的民營保安公司尋求保護。

報告指出，好比尹國駒的保全公司在2018年開幕，公開的說法是這家保全公司為了保護與一帶一路倡議有關的中國企業利益。

高級國防研究中心還發現，大多數的民營保全公司像是尹國駒的，他們的營運都是用來保護在高風險地區的投資，不過大多數在公司裡主其事者不是幫派要角，而是退役的中國安全部隊隊職員。

報告指出：「這些民營保全公司可保護中國經濟利益，並使中國避免因調派地面部隊，而招致有形與無形的損失。」

報告說，但是這個民營保全公司「也掩護像是尹國駒等與組織犯罪有關的人等，得以於駐在國從事軍火生意」。