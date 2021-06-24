港蘋停刊當日 林鄭月娥：香港出現根本性正面發展

香港特區行政長官林鄭月娥。(美聯社)

6月24日香港 蘋果日報停刊這天，香港特別行政區行政長官林鄭月娥 在北京出席一場論壇時說，「在中央的支持下，過去一年，香港特區整體的情況出現了根本性的正面發展。」她表示，在社會穩定和政治安全有了保障後，香港在經濟、民生、社會發展等方面，都會迎來更好的未來。

(影音來源：香港政府新聞處YouTube頻道)

據財新網報導，林鄭月娥在「2021財新夏季峰會」上表示，香港經濟在2021年第1季已明顯改善，GDP年比增長7.9%，結束了連續六個季度的收縮，本地失業率也已降至6.4%。

報導稱，在中國 今年3月通過的「十四五規劃綱要」中，香港作為國際金融、航運和貿易中心以及亞太區國際法律及解決爭議服務中心的地位獲得認同。

林鄭月娥透露，為落實「十四五規劃綱要」中提升香港國際金融中心地位的內容，港府財金部門最近已和各監管及市場發展機構成立聯合工作小組，研究香港如何配合中國的經濟及金融發展和國際投資者需求，以制訂發展藍圖，並將在適當時機與中共中央溝通，爭取支持。

林鄭月娥稱，港府將繼續與業界和中國探討擴大跨境人民幣資金雙向流通的渠道，助力人民幣國際化；推動資產管理業務發展，包括引進新的基金結構；提供稅務寬免，吸引外地成立的基金遷冊到香港；希望有更多世界各地的私募股權基金落戶香港，讓中國企業在傳統的銀行融資渠道以外，在香港有更多途徑吸納海外資本發展業務。

她還提到，正在推動香港保險業盡快在大灣區內的中國城市設立售後服務中心。

在金融科技領域，林鄭月娥透露，落戶香港的金融科技企業數目已超過600家，業務涵蓋行動支付、跨境匯款、智能理財顧問、財富管理和區塊鏈等範疇。

她指出，作為亞洲區內率先推出虛擬銀行的地區之一，香港現有八家營運中的虛擬銀行，共有近70萬個帳戶及超過200億元存款。此外，還有四家虛擬保險公司及一家虛擬資產交易平台已經投入服務。

香港文匯報報導，林鄭月娥還說，港版國安法徹底改變了香港長達一年的社會動盪、暴力破壞及人身安全受威脅的危險局面；修改選舉制度，落實「愛國者治港」，則確保「一國兩制」於香港行穩致遠。

她強調，只要貫徹落實「一國兩制」，通過大灣區融入中國的國家發展大局，香港一定可以克服挑戰，再創高峰。

(影音來源：世界新聞網)