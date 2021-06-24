美列5家中企黑名單 中國商務部：將採必要措施

中國商務部發言人高峰。(中新社)

針對美國商務部 將5家涉及強迫勞動的中國 實體列入出口管制「實體清單」，中國商務部發言人高峰指出，強迫勞動完全違背事實，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。

據中媒澎湃新聞報導，高峰說，有關新疆 「強迫勞動」問題完全違背事實。美方再次動用國家力量，以「人權」名義，行保護主義、霸凌主義之實，是對國際經貿秩序的嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。

高峰表示，美方應立即糾正錯誤做法。「我們將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。」

高峰24日也表示，中國商務部支持香港參與國際與區域經濟合作，將根據區域全面經濟夥伴協定（RCEP）關於新成員加入的規定，積極支持香港盡早加入RCEP。

美商務部昨日表示，5家涉及強迫勞動的公司在中國實施對維吾爾族、哈薩克族和其他新疆穆斯林少數民族成員的鎮壓、大規模任意拘留、強迫勞動和高科技監控的行動中，與侵犯人權和虐待行為有牽連。

被列入實體名單的公司包括合盛矽業公司、大全新能源公司旗下的新疆大全新能源公司、新疆東方希望有色金屬公司、新疆協鑫新能源材料公司和準軍事組織新疆生產建設兵團。