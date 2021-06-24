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曾傳叛逃美國 中國國安副部長董經緯現身官媒

記者羅印冲/即時報導
中國國家安全部副部長董經緯(右一) 現身參加會議。（新華社）
中國國家安全部副部長董經緯(右一) 現身參加會議。（新華社）

中國公安部官網24日發出新聞稿，通報當天舉行上海合作組織成員國安全會議秘書第16次會議，公安部部長趙克志以視訊方式出席並發言。新聞稿提到，中國國家安全部副部長董經緯亦有參加會議，新華社有發布董經緯在場的新聞圖片。

據香港01報導，董經緯在今年2月起被傳出已經叛逃美國，並向美國提供有關武漢病毒研究所的情報。

據新聞稿，趙克志就加強上合組織安全合作提出中方的五點建議，包括加強戰略溝通，凝聚安全共識、協調涉阿富汗立場，推動和解進程、反對單邊主義，抵制外來干涉、打擊跨國犯罪，維護共同利益，以及第五點加強訊息保護，維護數據安全。

新聞稿最末特別標明，中國國務院副秘書長孟揚、外交部涉外安全事務專員程國平、公安部副部長杜航偉、國家安全部副部長董經緯參加會議。

而新華社發布的新聞圖片，可見到中國代表共有五人，從左到右分別是杜航偉、孟揚、趙克志、程國平，董經緯在最右邊。

值得一提是，北京日報在6月18日的報導中，亦有提到董經緯在當天主持召開一場反間諜座談會。

座談會指出，當前境外間諜情報機關和各種敵對勢力對中國「滲透竊密活動明顯加劇」，要深入展開「反奸防諜」工作。既要抓間諜，又要抓「內奸」和「幕後金主」。

董經緯 中國 公安

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