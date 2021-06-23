香港蘋果日報周五停運 當天出版100萬份 告別26年歷史

蘋果日報在欠缺資金運作下，26日可能暫停出版。圖為22日報攤上的蘋果日報。(路透)

香港蘋果 日報預定本周五最後一天運作，當天將會印刷100萬份。

蘋果日報內部消息人士今天說，公司近日有大批員工辭職或請假，人數大幅減少，但具體不詳，剩下的員工將會盡力做到本週五。

消息人士說，本周五，該報將會發行100萬份，將是蘋果日報最後的一份，以告別26年歷史。

消息人士並說，無論公司董事會本周五是否宣布蘋果日報停運，相信員工都會停工，這已是前線員工的共識。

據指出，蘋果日報董事會成員大都在海外，他們都是透過視訊會議 開會；董事會較早時向員工說，本週五是決定蘋果日報是否停運的關鍵日子。

壹週刊社長發文告別：我沒有眼淚了

警方國家安全處早前拘捕了蘋果日報及其母公司壹傳媒集團5名高層，其後又凍結了蘋果日報等3家關連公司港幣1800萬元資產，令蘋果日報陷入困境。

蘋果日報董事會已去信保安局，要求解凍資產，但外界對解凍期望不大。

除了蘋果日報外，壹傳媒旗下的動新聞、壹週刊預料也將會關門。壹週刊社長黃麗裳發出的「告別壹週刊讀者一封信」內文說：「朋友、同事、及家人都知道，我是眼淺（容易哭）的人。但在這個歷史時刻，我沒有眼淚了。在動盪的辦公室裏，我告訴自己要抑壓著情緒，做好撤退的事。」