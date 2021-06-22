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胡錫進傳退休…由她接棒 環時言論走向受矚

胡錫進傳退休 環時言論走向受關注

中國新聞組／北京23日電
中國環球時報總編輯胡錫進。（本報資料照片）
中國環球時報總編輯胡錫進。（本報資料照片）

媒體報導，今年61歲的中國官方外圍媒體環球時報總編輯胡錫進將在兩年後退休，現在屬於過渡期，但其接班人確定為中共中央機關報人民日報社國際部副主任吳綺敏。言論具強烈民族主義色彩的環時，在胡錫進交棒後會否改變，受到外界關注。

聯合早報報導，胡錫進1960年4月出生，是正廳級，已屆退休年齡，去年底已有傳聞他將退休。

胡錫進去年1月接受媒體訪問時首次談及退休話題，並稱「沒有認真想過這個問題」，「地球離了誰都照轉，誰都有老的那一天，誰都有退出江湖的那一天。」

他今年3月在微博發文支持延遲法定退休年齡時，則引來批評。

港媒報導，吳綺敏已經進駐環球時報幾個月了，現在屬於「交接期」。吳綺敏是北京人，1991年進入人民日報國際部工作，翌年開始從事中央領導人報導，著有「大國外交第一現場」。報導引述接近人民日報的消息人士指出，吳綺敏「很能幹，水準高，謙和理性。」

公開消息顯示，胡錫進1989年畢業於北京外國語大學，後進入人民日報國際部，曾擔任記者。他於2005年上任環球時報總編輯，是中國任職時間最長的報紙主編之一。

胡錫進經常透過環球時報社論、個人微信或微博等社交媒體，發表強烈具民族主義色彩的言論吸引大批粉絲，光在新浪微博就擁有超過2000萬名粉絲，頗具影響力，也被外界視為「非官方的官方發言人」，指胡可說出官媒不方便說的話。不過，其也因多次發表諸如「中國需短時間內把核彈頭增至千枚」等「戰狼」言論，以及幾乎每逢熱門事件必點評的作風而飽受爭議。

而在去年年底，胡錫進則曾捲入一樁桃色醜聞。法廣網報導，胡錫進遭同報副總編輯段靜濤實名舉報到中紀委，指胡「生活作風有問題」，並與兩名女下屬有不正當性關係並育有私生子，事件引起輿論關注。

退休 中國 微博

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