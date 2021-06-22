唱出chink…美國歌壇小天后涉辱華 發長文道歉

美國歌壇小天后怪奇比莉曾唱了一句詞彙「chink」，引爆歧視亞裔和辱華質疑。（路透資料照片）

有TikTok用戶在平台發布一系列視頻，並分別配上標題，第一段是美國 歌壇小天后怪奇比莉（Billie Eilish，中國網友稱她碧梨）跟著背景音樂唱了一句詞彙「chink」（中國佬）。針對歧視亞裔 和辱華質疑，怪奇比莉在Instagram Story裡發長文道歉稱，她13、14歲時在一首歌裡隨意對嘴「chink」，並不知這是一個貶低亞裔的詞，再次看到，她感到「震驚和尷尬」，年幼無知不是藉口，她對此感到抱歉。

第二段視頻是怪奇比莉在說話時，其哥哥問她「為什麼有口音」，視頻發布者將這段視頻直接打上「黑人口音（blaccent）」的標籤。

第三段視頻中，怪奇比莉說話含糊不清，不斷發出與其本人聲音不同的怪音，疑似模仿亞裔口音說話。

綜合媒體報導，視頻流出後，有網友指責她種族歧視 ，即使是年幼時的發言，也應該出來道歉；也有網友認為她可能是妥瑞症（反復出現半不自主性的動作及聲語的綜合抽動症）發作。2018年，怪奇比莉曾透過社交平台證實，自己在兒童時期就確診患有妥瑞症。

一開始，怪奇比莉選擇沉默。當地時間6月21日，怪奇比莉終於發聲，但她沒有發布在Instagram主頁，而是發布在只存在24小時的Instagram Story，這是Instagram裡記錄即時動態的一種功能，24小時後會自動消失。

怪奇比莉稱，網傳的視頻都被編輯過。唱歌那段拍攝自她13、14歲，她當時在一首歌裡隨意對嘴（mouthed a word），並不知道這是一個貶低亞裔的詞，再次看到她感到“震驚和尷尬”，希望自己從未說過那樣的詞彙。

據報導，怪奇比莉稱，這首歌是她唯一一次聽到「chink」這個詞，除此以外她和她的家人從來沒有使用過這個詞彙。

怪奇比莉解釋稱，她並未故意模仿任何口音，視頻中「愚蠢的胡言亂語編造的聲音」是她從小就有的習慣，單純是在瞎鬧。

2001年12月出生的怪奇比莉是美國這兩年最炙手可熱的創作歌手，2015年，不滿14歲的她因為單曲「Ocean Eyes」受到關注，隨後推出「Six Feet Under」「No Time To Die」等多首大熱歌曲，單曲「Bad Guy」於2019年拿下美國公告牌百強單曲榜冠軍，2020年獲第62屆格萊美獎年度制作、年度專輯、年度歌曲等五個獎項。