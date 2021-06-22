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瑞典法院維持華為不得參與5G建設禁令

中央社／斯德哥爾摩22日專電
斯德哥爾摩行政法院裁定，瑞典郵政及電信總局基於國家安全理由禁止華為，並無違法，全案還可上訴。。 （路透）
斯德哥爾摩行政法院裁定，瑞典郵政及電信總局基於國家安全理由禁止華為，並無違法，全案還可上訴。。 （路透）

華為瑞典被禁止參與5G頻譜建設後，上訴行政法院，判決今出爐，斯德哥爾摩行政法院裁定，瑞典郵政及電信總局基於國家安全理由禁止華為，並無違法，全案還可上訴。

瑞典郵政及電信總局（The Swedish Post and Telecommunication Authority, PTS）去年基於國家安全的理由，採納瑞典國家安全局（Swedish Security Service, Sapo）的調查結果，禁止華為與中興兩間中國企業加入瑞典5G頻譜的建設，引起華為不滿，向法院上訴。

斯德哥爾摩行政法院在新聞稿中表示，瑞典郵政及電信總局（The Swedish Post and Telecommunication Authority, PTS）禁止華為的產品進入瑞典5G頻譜核心，是為了保障瑞典國家安全，行政法院也判定郵電總局頒行的兩項排除華為的相關措施是有正當理由。

這兩項措施包括，在2025年1月1日前，將移除所有5G頻譜中使用的華為產品，此外，也必須把5G頻譜中依賴的海外人員或功能全數轉移回瑞典國內。

法院認為，郵電總局沒有事先跟華為溝通，程序上比較粗魯，但不致於造成禁令無效。

法院發言人梅林（Ulrika Melin）表示，瑞典的安全是非常重要的理由，國家安全局與國防部隊兩個單位對國家安全有全面的了解。

根據瑞典通訊社（TT News Agency）的報導，這個判決基本上會將華為擯除在瑞典市場之外，對此，華為的北歐執行副總裁費德利克森（Kenneth Fredriksen）表示，這將會影響瑞典的數位發展，也會讓人覺得瑞典不再像從前開放。他不願對判決可能如何影響中瑞關係做出評論。

中國外交部曾警告，若華為在瑞典遭禁，將會有後果。瑞典通訊社報導，在中國參與5G基地台的建設，在當地有相當規模的瑞典企業易利信（Ericsson），有可能會因此失去中國市場。

易利信的公關部門表示，此判決可能會對瑞典與包括易利信在內的瑞典企業造成經濟上的負面影響。

瑞典商業銀行的電信業分析員優貝里（Daniel Djurberg）表示，雖然易利信可能會在中國市場失利，但其他國家對於中國企業的疑慮也可能開啟更多契機，易利信在過去一年已經開始在歐洲、中東與印度活動，非洲與南美洲也有不少機會。

瑞典 華為 中國

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