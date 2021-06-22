沿著絲路走 特斯拉公布中國超級充電路線 稱全國最長

特斯拉公布號稱是中國境內最長的超級充電路線，全長5,000公里，與古代絲路的路線相近。(路透)

美國電動車 大廠特斯拉 宣布，號稱中國 境內最長的超級充電路線正式啟用，這條長達5,000公里的路線依循古代絲路，橫跨中國東西兩端，沿途共有27個電動車充電站。

特斯拉在推特帳號「Tesla Greater China」發布消息後，執行長馬斯克轉發了附上宣傳影片的推文，內文寫著：「5,000公里有27個超級充電站，特斯拉啟用橫跨東西中國最長超級充電路線 #絲路」，影片還對中國的雄偉景觀表示敬意。

這條超級充電路線行經九座城市，從東部沿海樞紐舟山市開始，最西可到與哈薩克接壤的霍爾果斯，與古代絲綢之路大致相同。特斯拉車主現在能開著車一路前往庫姆塔格沙漠、吐魯番盆地和賽里木湖等新疆著名景點，而無需擔心找不到地方為車子充電。

充電設施充足對推廣電動車至關重要，因為「續航里程焦慮」是人們至今不願淘汰汽油車的一大主因。在特斯拉這條超級充電路線上，每隔100至300公里就有一座超級充電站，天氣狀況合適時，一台車只要充電15分鐘，續航力最多可達250公里。

中國是全球最大電動車市場，對特斯拉非常重要，其上海廠每月可售出數千輛。特斯拉已在中國逾310座城市設有約840座充電站及65,000多個超級充電樁。