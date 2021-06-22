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深圳坦承4例確診 均為印度變種Delta變異株

記者賴錦宏／即時報導
深圳市民排隊做大規模核酸檢測。（香港文匯網）
深圳市民排隊做大規模核酸檢測。（香港文匯網）

22日下午，深圳市新聞辦召開疫情防控發布會，深圳市衞生健康委員會副主任常巨平稱，6月22日，深圳市無新增本土報告病例。他坦承，「6.14」疫情至今發現的四個確診病例感染的新冠病毒，均為傳播速度極快的印度變種新冠病毒Delta變異株。

香港文匯網，針對6月21日的確診病例劉某，深圳已全面開展流調、大規模核酸、人員健康管理和場所環境消殺。通過對劉某的密接18人、次密接者101人進行集中隔離醫學觀察及排查，目前核酸檢測結果均為陰性。同時，對重點區域開展的大規模人群核酸篩查結果亦為陰性。

自6月14日起，深圳市先後報告了四名新冠肺炎確診病例。6月21日，深圳市疾控中心完成了劉某的新冠病毒基因測序。其結果表明「6.14」疫情至今發現的四個確診病例感染的新冠病毒均為Delta變異株。與6月10日抵深的CA868國際航班輸入的陽性病例，基因測序高度同源，具體的流調溯源工作依然在進行之中。

截止目前，全市「6.14」疫情共涉及2個封閉小區和7個封控小區，已對封閉小區內的所有人員一律實施14天的硬隔離，其中前7天採取了每天核酸採樣的措施。隨着排查工作的進行，不排除後續可能出現零散病例的可能。

常巨平表示，下一步深圳將繼續落實好現有的處置措施，組織全市最強的醫療資源，實施個體化的治療方案，並做好確診病例的醫療救治；繼續做好查缺補漏工作，細化措施；推進深入開展流調溯源工作，根據後續疫情的發展需要，做好擴大核酸檢測範圍的各項準備工作。

同時，堅持人、物、環境同防，嚴格落實入境人員國內中高風險地區抵深人員的隔離醫學觀察、健康管理、核酸檢測等措施。並且加強進口冷鏈食品的管理，落實重點場所的風險管控，做好重點行業從業人員的定期核酸檢測工作。

疫情 檢測 香港

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