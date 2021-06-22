我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

西班牙特赦加獨領袖 輿論譁然萬人抗議

港大研究：科興疫苗抗體過低 接種者難通過測試

中央社台北22日電
科興疫苗在中國的緊急使用年齡，從18歲以上擴大至3歲以上。照片／騰訊網
科興疫苗在中國的緊急使用年齡，從18歲以上擴大至3歲以上。照片／騰訊網

香港大學公共衛生學院研究發現，同屬COVID-19疫苗，接種輝瑞-BNT疫苗者的體內抗體水平，遠高於接種中國科興疫苗者。專家更警告，接種科興疫苗可能會因抗體太低，無法通過入境抗體測試。

目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情進入疫苗注射階段，部分國家及地區開始研議諸如「疫苗護照」等措施，讓完整接受2劑次者在出入國境時，享有一定便利，順帶鼓勵全球民眾接種疫苗。而對入境者檢驗體內抗體，則是執行這項措施的可能手段之一。

綜合南華早報、信報等香港媒體報導，這項報告是由港府委託香港大學公共衛生學院進行的對比研究，得出上述結果。根據報導，在醫學上，人體接種疫苗後產生的抗體多寡，能決定疫苗的效用。

報導指出，香港大學這項研究，是對照1000名接種輝瑞-BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗及科興（Sinovac）疫苗者體內的抗體水平。而目前得出的結果，是根據已分析完成的100人得出的結果。

香港大學公共衛生學院教授、香港衛生防護中心「疫苗可預防疾病科學委員會」成員高本恩（Ben Cowling）對此表示，港府日後若為已接種疫苗的入境者進行抗體測試，那麼接種科興疫苗者，有可能因為抗體水平太低而驗不出來。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅則說，他暫不建議為科興疫苗接種者，再注射輝瑞-BNT疫苗作為「加強劑」。況且，現有疫苗應優先為尚未接種者施打。

香港目前接種的COVID-19疫苗即為輝瑞-BNT及科興2種，目前香港共已接種300多萬劑，其中170萬劑為輝瑞-BNT疫苗，130萬劑為科興疫苗。

疫苗 香港 輝瑞

上一則

解放軍90後女飛行員吸睛 獲讚「顏值那麼高 飛得那麼穩」

下一則

淘寶網搜「躺平」T恤 竟出現「擼起袖子加油幹」

延伸閱讀

英國不建議孕婦打AZ疫苗：最好打輝瑞或莫德納疫苗

英國不建議孕婦打AZ疫苗：最好打輝瑞或莫德納疫苗
立陶宛宣布 捐2萬劑AZ疫苗給台灣

立陶宛宣布 捐2萬劑AZ疫苗給台灣
高嘉瑜討疫苗 北市衛生局長怒批得寸進尺

高嘉瑜討疫苗 北市衛生局長怒批得寸進尺
黑白集／選邊站無實益 不押寶才重要

黑白集／選邊站無實益 不押寶才重要

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2021-06-14 21:11
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
廣東深圳和廣州的疫情都深受Delta突變株的影響。圖為廣東省廣州市，一名護士正在搬運新冠病毒檢測樣本。(美聯社)

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

2021-06-16 09:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金