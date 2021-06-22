中國鹽田港貨櫃「大塞車」 恐影響聖誕購物旺季

在中國貨物運往西方國家的主要門戶深圳鹽田港外，停泊了大約50艘貨櫃輪以及約有35萬個貨櫃堆放在碼頭，這個正在影響全球船運的最新障礙，可能導致年底假日購物季的船運延誤。(路透)

航運業主管表示，正在努力從新冠肺炎疫情 中恢復往常營運的深圳鹽田港，至今仍停泊了約50艘貨櫃輪以及約有35萬個貨櫃堆放在碼頭，這個正在影響全球船運的最新障礙，可能造成未來幾周的貿易混亂，甚至導致年底購物季的船運延誤。

華爾街 日報報導，鹽田港5月下旬開始出現船運瓶頸，當時疫情爆發迫使當局關閉廣東省的部分地區，而鹽田是舉世最繁忙的港口之一，也是電子、家具、家用電器和汽車零件等商品透過貨櫃出口的主要門戶。

鹽田港的官員說，通常每天能處理約3.6萬個貨櫃的貨運作業，目前的處理量能已恢復至平常的70%，相較下，本月初的量能只有30%。

丹麥Vespucci Maritime執行長Lars Jensen說：「清除積壓在鹽田港的大量出口貨物將是一項挑戰。」「我們即將進入運能嚴重吃緊的旺季，清理積壓的貨物，需從亞洲其他港口調派船隻過來，但沒有足夠的船可用。」

根據海運資料供應商Alphaliner的數據，運能居全球第五大的德國貨櫃營運商赫伯羅特公司（Hapag-Lloyd）發言人Nils Haupt說，儘管排隊的船隻正在減少，但消化的速度仍不夠快，「運能吃緊將持續到第4季，可能會影響年底購物季，並為運費帶來更大壓力」。

鹽田港壅塞只是今年重創全球供應鏈的最新干擾事件，今年3月長榮的「長賜輪」在蘇伊士運河擱淺，造成塞船長達一周時間，並導致大約25萬個貨櫃延遲一個月交貨。

港口壅塞正在推高船運客戶的成本，根據波羅的海貨運指數（ Freightos Baltic Index），上周五從中國大陸運往美國 西岸港口的40英尺海運貨櫃報價為6,614 美元，比年初高57%，比去年1月高386%。

赫伯羅特和包括丹麥馬士基（AP Moller-Maersk A/S）和法國達飛（CMA CGM）等其他大型貨櫃輪運營商，預期年底的進口旺季將出現在7月初而非往常的8月。

丹麥海事顧問公司Sea Intelligence ApS 執行長Alan Murphy表示：「這是一場需求過高、船舶艙位和貨櫃供應嚴重短缺的危機。」「像鹽田港這類船運壅塞情況，會在很長一段時間造成許多混亂，因此若你今年的聖誕購物清單縮水，也不要感到訝異。」