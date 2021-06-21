港媒：香港蘋果日報 最快23日停運

港媒報導，香港蘋果最快明停運。（中通社）

香港 警方國安處上周四以涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」拘捕壹傳媒及蘋果 日報五名高層，凍結三家相關公司帳戶共1800萬港幣（約232.6萬美元），壹傳媒基於沒法調動資金支付員工薪金，昨去信保安局要求解凍部分資產，據香港星島日報報導，港府基於涉案資產正調查中，並在法庭審理，有責任確保有關方面不會繼續犯法，不會批准解凍資產；另有消息稱，大部分員工昨已請辭，相信難以維持正常運作，蘋果或提前至明天停運，而蘋果9點半新聞昨晚則率先宣布停播。

報導指，香港蘋果日報勢將停刊的消息，由壹傳媒創辦人黎智英助手、正被港警通緝的Mark Simon率先透露，路透昨晨發布其訪問內容，表示香港保安局凍結蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司（AD Internet Limited）共1800萬港幣後，集團未能使用銀行服務，亦沒法獲取更多資金，有供應商嘗試存錢入戶口，但交易被拒絕，故此相信蘋果被逼停止運作是「數日之內的事」。

據報導，消息稱，壹傳媒管理層已檢視倉庫內油墨及紙張數量，評估蘋果日報繼續出版的可行性，但因七家相關銀行拒絕處理任何交易，供應商難以繼續合作，壹傳媒董事會及至昨日開會討論資金問題，與會者大比數決定去信保安局，希望局方解凍部分資金，以支付員工薪水，同時將本周五（25日）定為「死線」，若當日不獲解凍資金，將難以繼續營運，蘋果動新聞網頁及手機應用程式（App ）勢於當晚11時59分起停止更新，員工同日完成編採及印刷工作後，翌日會是蘋果日報最後一天出版報紙。至於壹週刊等同集團媒體，董事會將於本周五開會，決定是否連同蘋果一併停運。

據報導，蘋果管理層昨午與各部門主管開會，交代董事會的決定，又以WhatsApp向員工發文，表示鑑於環境險峻，如須辭職可口頭通知及後補辭職信，立即生效，結果有大批員工辭職，影響正常運作，預計報紙和即時新聞網站最快明天停止運作，或會在台灣繼續經營網媒。蘋果9點半新聞主播謝馨怡昨晚在報導前表示，「好遺憾同大家講，今晚會係最後一晚播出蘋果9點半新聞」，其後繼續報導新聞。

香港保安局發言人回應指，危害國家安全是非常嚴重的罪行，當局定必依法處理，所針對的是犯罪行為，並按需要和法律的規定運用凍結罪行相關財產的權力。由於有關案件已進入法律程序，保安局不就事件細節作評論。就有關已凍結的財產的申請，保安局局長會依法處理。

報導說，香港蘋果日報於1995年6月20日創刊，前日是26周年報慶。壹傳媒上月發出公告，指銀行及現金結餘及至3月底約有5.21億港幣（約6733萬美元），足夠營運至少一年半，惜因涉嫌干犯港區國安法遭凍結資金，結果面臨停刊慘況。