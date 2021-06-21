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愛因斯坦誤導學界？河北燕山大學教授 稱已推翻相對論

中國新聞組╱北京22日電
燕山大學教授李子豐研究項目宣稱已推翻愛因斯坦相對論，該項目日前被推薦入選2021年度河北省科學技術獎。(取材自微博)
燕山大學教授李子豐研究項目宣稱已推翻愛因斯坦相對論，該項目日前被推薦入選2021年度河北省科學技術獎。(取材自微博)

近日，河北燕山大學教授李子豐研究項目宣稱已推翻愛因斯坦相對論，該項目日前被推薦入選2021年度河北省科學技術獎。該項目公示後受到普遍關注和討論，論文自稱「解釋了超光速觀測現象」，遭到網友質疑。對此，李子豐強調相對論錯誤，並反斥網友惡意攻擊。

根據海報新聞報導，李子豐研究項目名稱為「堅持唯物主義時空質能觀發展牛頓物理學」，該項目的自然科學獎推薦號為120-233，推薦單位為河北省教育廳。

李子豐此後在知乎平台回應，該項目還未立項，報獎的主要目的是宣傳真理，獲獎是小概率事件。河北省教育廳相關人員表示，對此事並不了解，還需要請示領導再做回應。

李子豐論文題目為「堅持唯物主義時空質能觀，發展牛頓物理學」，李子豐宣稱該論文為顛覆性創新的、非共識的理論物理項目，並堅持馬克思主義哲學。論文獲國家科學技術部部長萬鋼與中國科協推薦；多個科普媒體如「科技日報」、「科學時報」均有報導，惟該論文未經科學界同行評審。

該項目簡介還介紹，其科學價值是解決了物理學與哲學之間可能存在的矛盾。確定了意識的來源，否定了鬼神論。避免了物質命名的邏輯謬誤。確立了正確的唯物主義時空質能觀，為正確地認識世界和有效改造世界奠定了基礎。

該項目明確稱，已推翻誤導物理學界和人類認識世界基本方法的愛因斯坦的相對論，為科學的健康發展掃清了一個巨大障礙。

李子豐的研究項目被官方公示後，受到廣泛關注，網友對其論述的研究內容多為質疑。有網友認為，哲學可以批判，但哲學的批判沒有能力代替科學本身對自己的批判，還要以實驗為基礎。

據報導，李子豐除了曾提出「狹義相對論是建立在錯誤的假設和錯誤的數學推導基礎上是一種荒謬的理論體系」等觀點外，他還認為，廣義相對論也是錯誤的，但由於沒有發文論述，所以未在材料中寫明。

根據燕山大學官方網站查找了解到，李子豐1962年出生，為燕山大學博士生導師、碩士生導師，所屬學院為車輛與能源學院，目前職稱為自然科學方向研究員，研究方向為油氣鑽採工程和油氣井桿管柱力學。

網友質疑李子豐研究方向一直為石油專業，其研究物理學是「體育老師證明數學題」，李子豐回應，「大學都學過物理，這是基礎科學，另外國家也很支持跨學科研究，提出搞科學不問出身，不能說搞石油的就不能搞物理方向的研究。」

燕山大學教授李子豐的研究項目簡介。（取材自海報新聞）
燕山大學教授李子豐的研究項目簡介。（取材自海報新聞）

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