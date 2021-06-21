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中國人行整頓虛擬貨幣 約談多家銀行 比特幣聞訊大跌

記者林則宏／即時報導
中國央行官網21日傍晚公告，為打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，已於近日約談工商銀行、支付寶等部分金融機構，比特幣聞訊大跌。(路透)
中國央行官網21日傍晚公告，為打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，已於近日約談工商銀行、支付寶等部分金融機構，比特幣聞訊大跌。(路透)

中國人民銀行（中國央行）21日傍晚公告，為打擊比特幣虛擬貨幣交易炒作行為，保護人民群眾財產安全，維護金融安全和穩定，已於近日約談工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶等部分銀行和支付機構。

消息傳出後，交易平台Bitstamp報價顯示，比特幣一度跌破一枚3.2萬美元，單日跌幅約10%。

公告表示，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。

人行要求，各銀行和支付機構必須嚴格落實「關於防範比特幣風險的通知」、「關於防範代幣發行融資風險的公告」等監管規定，切實履行客戶身分識別義務，不得為相關活動提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

人行並表示，各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金帳戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。

支付寶周一晚間也立即發表聲明強調，堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，不提供任何輔助性技術服務和能力。如發現任何虛擬貨幣交易，將立即停止相關支付服務。

支付寶稱，對於商戶涉及虛擬貨幣交易的，將堅決予以清退；對個人帳戶涉嫌虛擬貨幣交易的，根據情節採取限制帳戶收款功能，甚至永久限制收款等處理措施。對發現的相關違法違規線索，將及時報告有關監管部門。

聲明還表示，支付寶將採取對重點網站和帳戶建立巡查制度、嚴禁虛擬貨幣轉帳交易、嚴禁虛擬貨幣商戶准入、加強虛擬貨幣風險提示等四個方面，進一步加大對虛擬貨幣交易的打擊力度。

虛擬貨幣 支付寶 比特幣

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