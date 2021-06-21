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一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

記者林則宏／即時報導
中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）
中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

新冠變種病毒Delta傳播力驚人。中國國航6月10日從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的CA868航班，迄今已傳出機上有38名乘客確診Delta變異株，並且造成深圳機場一名海關人員、一名機場餐廳服務員和一名途徑機場的男子先後遭感染，疫情甚至還蔓延至深圳市與鄰近的東莞市。

新華社指出，最早在印度發現的新冠病毒變異毒株Delta，繼早前在廣州引發一波本土疫情後，近日又在深圳、東莞引爆本土疫情。

國航CA868航班本月10日飛抵深圳後，深圳機場一名負責該航班入境旅客流行病學調查的海關人員，14日就傳出確診。

18日，一名在深圳南山區工作的蕭姓男子也傳出確診。該名男子15日下午搭乘地鐵至深圳機場，在搭乘機場巴士返回東莞的家中前，曾在機場內的便利商店購物。

深圳機場一家餐廳朱姓服務員同樣在18日確診，但該名服務員工作的餐廳主要服務國內出發旅客。

深圳市疾控中心對蕭姓與朱姓確診者進行新冠病毒基因測序，發現二人攜帶的病毒與CA868航班上確診者高度同源，均為Delta變異株。

東莞市18日則通報，當地一名李姓婦人新冠確診。李姓婦人與深圳通報確診病例蕭姓男子為夫妻，基因測序結果顯示，李姓婦人所感染病毒的基因組序列與其丈夫高度一致。

蕭姓男子與妻子確診後，東莞隨即對約200萬名市民展開大規模核酸檢測。20日晚間，東莞通報，廣州新華學院東莞校區一名賈姓學生核酸檢測呈陽性。該名學生系18日確診病例李姓婦人的密切接觸者。

據廣州日報報導，在21日下午召開的記者會上，東莞市衛生健康局副局長張巧利表示，經廣東省疾控中心對賈姓學生感染的新冠病毒進行全基因組測序，證明其感染來源為蕭姓男子與李姓女子。

深圳21日又宣布，再新增1例新冠肺炎確診病例。深圳是在對當地重點人群進行核酸普篩時，發現這名確診者。

中國對於入境人員管控嚴謹，不僅需要在酒店集中隔離，入境後到結束隔離前還必須進行多次核酸普篩，而且海關等重點工作人群，也必須定期進行核酸檢測，卻依然難以抵擋Delta病毒的入侵。

據廣州市衛生健康委員會21日通報，廣州從5月21日至6月20日的這一輪疫情中，累計報告153例感染者。但在廣州疫情逐漸平息後，Delta病毒又在深圳和東莞引發新一波疫情。

新華社指出，專家們認為，Delta毒株具有傳播力強、潛伏期短、病毒載量高、病情發展快等特點，對疫情防控帶來新的挑戰。

面對來勢洶洶的Delta病毒，新華社表示，受訪專家建議，一旦遇到Delta變異毒株的流行，就要做到「三個加」：流行病學調查要加速、核酸檢測頻次要加量、防控措施要加碼，不能有絲毫鬆懈。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶則指出，預防新冠肺炎最好的辦法還是接種疫苗。通過接種疫苗，一旦人群中有免疫力者達到一定比例，就能達到降低感染率、降低重症率、降低病死率的目的。

機場 疫情 檢測

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