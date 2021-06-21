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違背防疫顧問建議 東奧開放萬人入場

美國捐莫德納給台 國台辦：民進黨搞政治操作

美國捐莫德納給台 國台辦：民進黨搞政治操作

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國國台辦發言人馬曉光。圖/取自中新網
中國國台辦發言人馬曉光。圖/取自中新網

針對美方向台灣捐贈250萬劑莫德納疫苗中國國台辦發言人馬曉光今再度表示，中國方面願意提供台灣民眾被世界衛生組織納入全球緊急使用清單的中國疫苗，並且再度抨擊民進黨進行政治操弄，才讓台灣民眾無法得到中國疫苗。

馬曉光今表示，台灣此輪疫情肆虐已一個多月，嚴重危及廣大台灣同胞生命健康安全。截至6月21日，台灣新冠肺炎確診病例累計1萬4080例，死亡569例，染疫致死率超過4%，目前台灣疫苗接種率僅約6%。

馬曉光說，中方對當前台灣疫情和廣大台灣同胞生命健康安全十分憂慮，多次表示願盡最大努力協助廣大台灣同胞戰勝疫情，讓廣大台灣同胞儘快有疫苗可用，願意提供被世界衛生組織納入全球「緊急使用清單」的中國疫苗，或上海復星醫藥集團參與研發和代理的德國BNT疫苗，上海、江蘇、福建的民間機構還宣佈要為台灣捐贈一批疫苗。

馬曉光指出，中方希望看到並願積極協助廣大台灣同胞早日戰勝疫情。但遺憾的是，民進黨當局卻大搞「政治防疫」，無視台灣民眾生命健康，無視中國善意，將疫苗賦予政治顏色，不斷頑固進行政治操弄，延續製造兩岸對抗的政治戲碼，廣大台胞仍無法從中國得到安全、有效和足量的疫苗，台灣有效防疫的寶貴時間一再流失。

他最後批評，利用疫苗搞政治，就是對廣大台灣民眾生命健康的極端不負責任和無端戕害。

台灣 疫苗 中國

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