中國疫苗接種破10億劑大關 料兩個月築免疫屏障

中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，累計報告接種新冠病毒疫苗10億1048.9萬劑次。圖為廣州疫苗接種現場。（取材自人民網）

中國 國家衛健委昨天發布，截至6月19日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗 10億1048.9萬劑次，突破10億劑大關。據衛健委先後公布數據比對可得出，6月15日至19日的5天時間內，中國接種疫苗逾億劑次，平均每日接種超過2000萬次。專家預計，以目前接種速度，兩個月內疫苗或可覆蓋七成以上人口，築起免疫屏障。

綜合媒體報導，一些省市的18歲及以上人群疫苗全程接種率已超過80%。在海南，截至3日，全省18歲以上目標人群接種率達90.7%，全人群接種率達70%。16日，北京市和天津市18歲及以上人群新冠疫苗全程接種率也已突破80%。

在廣州市人民政府新聞辦公室昨天上午召開的疫情防控記者會上，廣州市衛生健康委副主任陳斌通報，截至6月19日24時，廣州全市累計接種新冠病毒疫苗1713萬劑、1073萬人；其中636萬人已完成全程接種。

香港呼吸系統專科醫生梁子超表示，中國目前日接種約2000萬劑次，這種極高的速度，前所未見，對於全民免疫是一個很好進展。他預計，若能保持這個速度，估計兩個月內中國就能讓七成以上的人口打完，從而建立起免疫屏障。

2020年12月15日，中國正式啟動重點人群新冠疫苗接種工作。今年3月下旬開始，國家加快推進國民全人群免費接種。重點行業、重點單位、重點地區，接種人群一擴再擴；臨時接種點、流動接種點、重點場所上門接種齊頭並進。

據報導，3月27日，中國疫苗接種量超過1億劑次，此後疫苗接種開始不斷加速，屢屢創下紀錄。5月28日，疫苗接種量突破6億劑次，從5億到6億，僅用時5天。這一令國際社會的震驚的速度此後不斷延續，6月14日超過9億劑次，19日超過10億劑次，依然只用了5天。有學者認為中國突破10億劑次是「重要里程碑」，外媒也驚歎「中國速度」無法比擬。

疫苗接種的「中國速度」亦離不開研發、生產等環節的高效接力。國務院 聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發工作組組長鄭忠偉近日透露，中國疫苗產能今年將達50億劑，產量突破30億劑，並且數量還在企業的努力下不斷增加。據了解，接下來幾個月，德國的BioNTech疫苗有可能通過地方合作，拿到在華許可。