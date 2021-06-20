中國太空站巡天望遠鏡 預計2024年發射 比哈伯高300倍

中國太空站巡天望遠鏡計畫將於2024年發射入近地軌道開展巡天觀測，它的實際視野，比美國哈作望遠鏡大300倍。（中國科技網）

首屆中國 行星科學大會6月19日至21日在江蘇蘇州市召開。央視新聞報導，中國專家在會上表示，中國科學家將開展一系列前沿科學探索，其中，中國太空 站巡天望遠鏡計畫將於2024年發射入近地軌道開展巡天觀測。

報導指出，中國「十四五」期間，中國將在深空領域開展宇宙起源與演化、星際探測、探月工程建設等攻關任務。專家介紹，在行星科學的需求牽引和支持下，中國科學家將開展一系列前沿科學探索，司天工程、天鄰計畫、大口徑光學紅外望遠鏡等正有序推進。其中，中國太空站巡天望遠鏡計畫於2024年發射入近地軌道開展巡天觀測。

中國科學院院士、中國科學院國家天文台台長常進指出，中國太空站的巡天望遠鏡相當於哈伯太空望遠鏡 ，但視場實際視野，比哈勃望遠鏡大300倍，同時搭配了星敏儀，可以對太陽系外行星直接成像，對太陽系外行星科學的研究有很大作用。

中國科學院院士、「天問一號」火星 探測任務首席科學家潘永信說，目前地球之外其他行星古磁場研究處於行星探測中的空白領域，而理解行星磁場將有助於更好地認識地球磁場和地球環境，建議加速推進中國行星科學發展，特別是人才隊伍建設以及科學載荷研製。