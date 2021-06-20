傳2025年中國全面解除生育限制 東北優先實施

中國可能先在東北三省等出生率最低省分，率先實行「三孩政策」。（中新網）

中國 早前宣布實行「三孩政策」，以應對人口老齡化。有美國 媒體引述知情人士報導，北京官員正著手制定計畫，擬進一步放寬生育限制，並研究到2025年完全取消生育限制，可能先在東北三省等出生率最低省分，率先實行。

《華爾街日報》指出，2025年為中國「十四五」計畫結束之年，中國當局可能會先從一些生育率最低的省分開始取消生育限制，並最終推廣為中國全國性改革。根據統計，過去10年間，東北三省的人口數下降了1.2%，故東北三省是最可能先獲得政策鬆綁的地區。

中國國家衛健委2月曾表示，有關中國全國人大代表針對在東北全面放開生育限制的建議「很有參考價值」，指東北可在研判對經濟社會影響的基礎上，提出生育政策的試點方案。

黑龍江省18個市的居民早於2016年就可生育第3胎，而中國官方直到今年5月31日才提出全國民眾可生育3胎。2020年「刺胳針 」醫學雜誌預測中國在21世紀末的人口將會由目前的14.1億下降到7.3億。而人口數下滑，也意味著勞動人口的減少，將衝擊中國經濟。

報導指出，中國官方始終不願完全放棄計畫生育政策。報導引述據知情人士稱，中國高層擔憂放寬生育限制，將使貧困的農村家庭生更多孩子，而讓政府的「脫貧」政策成果倒退。