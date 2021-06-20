我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄駐美大使返回華府 期待兩國建立平等務實關係

Delta病毒擴散全球 專家憂疫情復燃

傳2025年中國全面解除生育限制 東北優先實施

記者賴錦宏／即時報導
中國可能先在東北三省等出生率最低省分，率先實行「三孩政策」。（中新網）
中國可能先在東北三省等出生率最低省分，率先實行「三孩政策」。（中新網）

中國早前宣布實行「三孩政策」，以應對人口老齡化。有美國媒體引述知情人士報導，北京官員正著手制定計畫，擬進一步放寬生育限制，並研究到2025年完全取消生育限制，可能先在東北三省等出生率最低省分，率先實行。

《華爾街日報》指出，2025年為中國「十四五」計畫結束之年，中國當局可能會先從一些生育率最低的省分開始取消生育限制，並最終推廣為中國全國性改革。根據統計，過去10年間，東北三省的人口數下降了1.2%，故東北三省是最可能先獲得政策鬆綁的地區。

中國國家衛健委2月曾表示，有關中國全國人大代表針對在東北全面放開生育限制的建議「很有參考價值」，指東北可在研判對經濟社會影響的基礎上，提出生育政策的試點方案。

黑龍江省18個市的居民早於2016年就可生育第3胎，而中國官方直到今年5月31日才提出全國民眾可生育3胎。2020年「刺胳針」醫學雜誌預測中國在21世紀末的人口將會由目前的14.1億下降到7.3億。而人口數下滑，也意味著勞動人口的減少，將衝擊中國經濟。

報導指出，中國官方始終不願完全放棄計畫生育政策。報導引述據知情人士稱，中國高層擔憂放寬生育限制，將使貧困的農村家庭生更多孩子，而讓政府的「脫貧」政策成果倒退。

中國 刺胳針 美國

上一則

中國國台辦：台港交往須有一中原則政治基礎

下一則

林鄭月娥：香港金融中心的「金名片」絲毫未受損

延伸閱讀

中國擬2025完全取消生育限制 「人口老化 危及國安」

中國擬2025完全取消生育限制 「人口老化 危及國安」
湖北十堰爆炸案 習近平：查因、究責，中共黨慶前維穩

湖北十堰爆炸案 習近平：查因、究責，中共黨慶前維穩
中國批准3歲以上兒童 可接種科興疫苗

中國批准3歲以上兒童 可接種科興疫苗
江蘇出現全球首例H10N3禽流感「禽傳人」 4.23就有症狀

江蘇出現全球首例H10N3禽流感「禽傳人」 4.23就有症狀

熱門新聞

超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2021-06-14 21:11
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21
廣東深圳和廣州的疫情都深受Delta突變株的影響。圖為廣東省廣州市，一名護士正在搬運新冠病毒檢測樣本。(美聯社)

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

2021-06-16 09:49
莫文蔚在新歌MV中穿D&G2021新裝，挨轟辱華。（圖：莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚穿D&G 遭網友轟滾出中國 發文道歉MV全下架

2021-06-13 11:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜