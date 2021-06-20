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中國國台辦：台港交往須有一中原則政治基礎

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國國台辦發言人馬曉光。圖/新華社
中國國台辦發言人馬曉光。圖/新華社

中國國台辦發言人馬曉光今日表示，台灣香港交往，須在一個中國原則的政治基礎上進行，台灣駐港機構須遵守香港「基本法」和有關法律，不能有違反一中原則的任何言行。

台港交流日趨惡化，此前香港暫停香港駐台辦事處的運作，港府當時指台灣干預香港事務。而陸委會當時回應，港府自2018年起片面阻擾台灣駐港機構人員輪調及運作，才是嚴重破壞雙方關係。

陸委會今表示，因港府對台駐港辦人員簽證設置不合理政治條件，導致派駐人員無法續留及赴任，明天起將調整駐港辦業務，並將由陸委會主委邱太三在明天舉行記者會對外說明。

中國國台辦發言人馬曉光今表示，「中國香港特區和中國台灣地區進行交往當然要在一個中國原則的政治基礎上進行，台駐港機構當然必須遵守香港特區基本法和有關法律，當然不能有違反一個中國原則的任何言行。」

馬曉光說，中方堅決支持香港特區政府按照基本法和中國政府關於處理香港涉台問題的基本原則和政策處理涉台事務，堅決支持遏阻「台獨」和反制民進黨當局插手香港事務的正當行為。

馬曉光表示，民進黨當局的有關言論表明，其亂港謀「獨」劣性不改，對插手香港事務、支持庇護黑暴勢力的罪惡毫無反省，反而賊喊捉賊，對香港特區政府正當之舉妄加指責。

馬曉光說，特別是在當前抗疫背景下，民進黨當局為一己政治私利，不顧台灣民眾生命健康，繼續打壓異己，壓制言論，政治操弄。中國正告民進黨當局，立即縮回破壞香港繁榮穩定、插手香港事務的黑手，否則必遭嚴懲。

香港 中國 台灣

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