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中共慶祝建黨百年 新命名111個「愛國主義」教育基地

記者羅印冲/即時報導
今年是中共建黨一百周年，天安門廣場出現穿著中共紅軍裝束的孩童們。(美聯社)
今年是中共建黨一百周年，天安門廣場出現穿著中共紅軍裝束的孩童們。(美聯社)

中共慶祝建黨100周年，中共中宣部新命名111個「愛國主義」教育示範基地。

據新華社報導，命名工作緊密結合黨史學習教育、四史宣傳教育，突出百年黨史重要事件、重要地點、重要人物，突出中共建政後特別是新時代的大國重器和建設成就。

此次命名後，中國全國性的愛國主義教育示範基地總數達到585個。

中共中宣部要求，要進一步發揮愛國主義教育示範基地在慶祝中國共產黨成立100周年和黨史學習教育、四史宣傳教育等重大活動中的作用，改進展覽陳列，優化參觀線路，進一步發揮宣傳教育功能，著力講好中國故事，講好中國共產黨故事，講好新時代中國特色社會主義故事，激勵動員廣大黨員幹部群眾特別是青少年，更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，繼續為全面建設社會主義現代化國家、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興而奮鬥。

在北京的新命名愛國主義教育示範基地包括：中國共產黨歷史展覽館、中央禮品文物管理中心、中國美術館、中國電影博物館、中國郵政郵票博物館、中國錢幣博物館、中國鐵道博物館正陽門展館、北京大興國際機場、中關村國家自主創新示範區展示中心、中核集團中國核工業科技館（北京）、航天科技空間技術研究院展示中心、長辛店二七紀念館、毛澤東號機車展示室等。

中國 教育 博物館

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