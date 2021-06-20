台駐港辦7人未獲簽證 港府要求限時離境

台駐香港辦事處代理處長林振宙（中）等7位官員，已於20日下午3時30分返台。(台陸委會提供)

因港府不發給簽證，台灣 駐港人員無法赴任及續留，今天有7人返台，只剩一名7月簽證才到期的經濟部駐港代表。據了解，駐港人員今天返台，起因港府近期發函要求在21日前離境。

今天稍早有消息傳出，台灣駐香港 辦公室僅剩的8名人員中，有7人因簽證到期，在今天離港返台。目前台灣駐港辦公室只剩7月底工作簽證 才到期的經濟部駐港代表倪伯嘉。

據了解，今天離港的7名人員中，包含由外交部派任、先前負責代理處長的服務組副組長林振宙，和一名呂姓職員。另外還有陸委會派駐香港的2名職員，及文化部、教育部、移民署派駐當地的各1名職員。

其中，駐港辦人員離港前也發送簡訊表示，儘管形勢嚴峻，但辦事處今後仍會維持必要運作，服務不中斷、不打折，辦公室地址跟電話也暫不變更。

據悉，港府過去一直未批准台灣人員派任及續留的簽證，這個月又發函要求有簽證需求的台灣駐港人員簽署「一中承諾書」，不簽署者要在21日離港。

據了解，這7名人員會在今天離港，是因為21日沒有國籍航空的返台航班，所以才會選擇早一天離港。

台灣大陸委員會今天上午發布新聞稿指出，因港府屢次對台香港辦事處人員簽證設置不合理政治條件，要求簽署「一中承諾書」，導致台方派駐人員無法續留及赴任，自21日起調整香港辦事處業務辦理方式；陸委會主任委員邱太三也將在明天舉行記者會，進一步對外說明。