真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

中國 政府近來積極打壓虛擬貨幣 挖礦現象，中國境內、也是全世界最大比特幣 礦場所在地的四川，19日晚間傳出所有比特幣礦場被集體斷電，來不及轉移的礦工遭遇巨大損失。據鳳凰網科技報導，四川省約有800萬的負荷用於加密貨幣挖礦。

另據快科技報導，業內人士表示，「隨著四川挖礦被清退，區塊鏈歷史上首次迎來礦工最悲壯時刻，這次歷史意義究竟有多深遠，未來才會知道」。

中國網路上流傳礦場將主機全部關掉的視頻。（視頻截圖）

QKL123數據顯示，當前比特幣全網平均算力129.52EH/s，相比歷史最高點197.61EH/s（5月13日）已經跌去34%。

同時據OKLink數據顯示，AntPool、Poolin、Huobi Pool等具有中國背景的排名全球前十的比特幣礦池算力急劇下降，近24小時算力下降幅度分別是21.05%、16.45%、31.19%。

日前網路上就流傳一份四川關停虛擬貨幣挖礦項目的通知，文件顯示各市（州）於6月20日前完成省內26個疑似虛擬貨幣挖礦重點項目的甄別、清理和關停工作，同時要求發電企業立即停止向虛擬貨幣挖礦項目供電，並於6月25日前上報自查、整改情況。此外，各市（州）政府也被要求開展拉網式排查，對發現的挖礦項目立即關停。

據美國媒體CNBC日前報導，美國邁阿密市市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）表示，邁阿密的大門向中國的比特幣礦工敞開。

來源：微博@旭哥說交易