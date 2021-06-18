塔里木盆地發現10億噸級油氣田 近10年之最

中國大陸在新疆塔里木盆地新發現一處10億噸級超深大油氣田。（截圖自央視新聞）

據央視新聞報導，中國石油 18日宣布，經過6年的集中勘探，日前在新疆塔克拉瑪干沙漠腹地、塔里木河南部1萬平方公里的富滿地區，新發現一處10億噸級超深大油氣田。

報導稱，近日，塔里木盆地富滿地區的重點探井滿深2井在沙漠腹地獲重大發現，鑽井深度達8,470公尺，測試油柱高度達550公尺，創下塔里木盆地大沙漠區最深出油紀錄和油柱高度最大紀錄。

中石油塔里木油田公司總經理楊學文說，「我們摸清了油氣藏的地質規律，在富滿油田，我們已連續鑽成56口百噸井，找到了一個10億噸級新的石油規模儲量區，成為近10年塔里木盆地石油勘探最大的發現 。」

央視新聞指出，富滿油田主力產層埋深8,000公尺左右，是全球迄今為止發現的埋藏最深、規模最大的碳酸鹽岩揮發性油藏。

中石油塔里木油田公司總地質師王清華表示，今年富滿油田油氣勘探捷報頻傳，目前完鑽的11口井均獲百噸以上高產，其中滿深3井獲日產油氣逾1,600噸。

央視新聞指出，富滿油田從發現到投入開發6年間，原油年產量從3萬多噸增長到去年的152萬噸，今年預計生產原油200萬噸，預計「十四五」期間（2021年至2025年）將建成年產油氣當量500萬噸以上超深大油田。

目前塔里木油田已在塔克拉瑪干沙漠腹地及其邊緣開採油氣突破2億噸，相當於2020年中國大陸原油總產量。

塔克拉瑪干沙漠是世界第二大流動性沙漠，沙漠腹地常年風沙瀰漫，被稱為「死亡之海」和「生命禁區」，但中國大陸從1950年代起，就開始在此探勘油氣，目前已在沙漠腹地發現100多個油氣藏，已探明油氣儲量當量16億噸，建成年產3,000萬噸的中國第三大油氣田。

塔克拉瑪干沙漠面積達33萬平方公里，相當於9個台灣 島的面積。央視新聞稱，根據最新評估，塔克拉瑪干沙漠之下蘊藏的油氣資源總量超過178億噸，目前探明率23%左右，是中國油氣生產潛力最大的地區。