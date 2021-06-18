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國泰航空估：上半年虧損收窄

記者蔡敏姿／即時報導
國泰航空。(本報資料照片)
國泰航空。(本報資料照片)

香港國泰航空今（18）日公布，國泰航空在5月載客2.4萬人次，較2020年同月增加30%，但相比2019年5月疫情前的水平下跌99.2%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，預計今年上半年的業績雖然仍會重大虧損，但將分別少於去年上半年及下半年的虧損。

財華網報導，林紹波稱，上半年，香港及主要市場為應對疫情而實施嚴格的旅遊限制及檢疫安排，進一步收緊對機組人員的強制檢疫規定，因而限制營運客運服務的能力。不過，因去年起實施的成本控制措施，以及基本貨運業務表現強勁，預計今年上半年的業績雖然仍會重大虧損，但虧損將收窄。

公告稱，乘客運載率下跌2.9個百分點至26.7%，在今年前五個月，載客人次較去年同期下跌97.3%，運力下跌88.6%。

國泰航空於5月運載9.23萬公噸貨物及郵件，較去年同期下跌6.4%。月內的貨物及郵件收入噸千米數，年減16.9%。運載率上升7.5個百分點至81%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則削減24.5%。

今年前五個月，載貨量較去年同期下跌23.2%，運力下跌37.3%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌25.5%。

展望6月，林紹波表示，會繼續增加客運航班，以滿足大陸、英國及美國市場的需求，其中包括增加倫敦航班班次，以配合留學生由6月中回港的需求。也在本月復飛多個航點，包括阿姆斯特丹、布里斯本、法蘭克福、三藩市、首爾和溫哥華等。

「期待香港和新加坡的航空旅遊氣泡安排重啟，以滿足顧客對這些航班的需求。」林紹波說。

香港 疫情 新加坡

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