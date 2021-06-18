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香港蘋果日報3高層 被扣留40小時獲保釋

中央社 台北18日電
香港蘋果日報副社長陳沛敏(右)在丈夫「立場新聞」總編輯鍾沛權陪同下，步出將軍澳警署。照片取自「立場新聞」臉書
香港蘋果日報副社長陳沛敏(右)在丈夫「立場新聞」總編輯鍾沛權陪同下，步出將軍澳警署。照片取自「立場新聞」臉書

據報導，香港蘋果日報3名高層人士在被警方扣留40小時後，當地時間18日晚上10時許相繼獲得保釋。港蘋副社長陳沛敏步出警署後，得知同仁繼續堅守崗位採訪報導新聞，表示以他們自豪。

香港警方17日早上對蘋果日報進行大搜查，並以涉嫌違反國安法拘捕壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、港蘋副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉等5名高層。

其中，張劍虹、羅偉光中午被國安處正式落案起訴「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，明天早上將被帶到西九龍裁判法院提訊。

綜合立場新聞、香港蘋果日報報導，18日晚10時許，被扣留40個小時的張志偉、陳沛敏、周達權相繼獲得保釋離開警署。

其中，陳沛敏在丈夫「立場新聞」總編輯鍾沛權陪同下，步出將軍澳警署，現場有同事到場迎接，眾人一度相擁。

陳沛敏表示，她知道有兩名同事沒出來，被當局依國安法起訴，感到很難過，希望他們可以儘早保釋出來。

陳沛敏並表示，被扣查逾40個小時，得知公司同事繼續緊守崗位，採訪報導新聞，她以同事自豪；知道今天蘋果日報如常出版，覺得真的好感動。

至於保釋條件，陳沛敏表示包括現金及被沒收旅遊證件，案件已進入司法程序，不便透露太多，但她明天將到法院支持張劍虹及羅偉光。

香港蘋果日報總編輯羅偉光（中）3人遭到逮捕，在被警方扣留40小時後，晚間10時許...
香港蘋果日報總編輯羅偉光（中）3人遭到逮捕，在被警方扣留40小時後，晚間10時許相繼獲得保釋。美聯社

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