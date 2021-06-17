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港警逮蘋果日報5高層 外媒批打壓異議

香港特派員李春、國際組／連線報導
港警押著壹傳媒行政總裁張劍虹（左二）到蘋果日報大樓協助搜查後離開。（路透）
港警押著壹傳媒行政總裁張劍虹（左二）到蘋果日報大樓協助搜查後離開。（路透）

香港警察國安處昨天清晨拘捕香港「蘋果日報」五名高層，指其涉嫌違反國安法，500名港警大舉進入「蘋果日報」大樓蒐證。港府保安局長午間進一步宣布，凍結「蘋果日報」1,800萬港元（約231.8萬美元）資產。

被拘的五名高層分別為壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、蘋果日報總編輯羅偉光、副社長陳沛敏、蘋果動新聞總監張志偉。五人的住所都被警察搜查，其中警方強行「爆門」進入陳沛敏住所，搜查達兩個半小時，並帶走三部不屬於她的電子器材，包括兩部手提電腦，以及一部平板電腦。

路透稱香港蘋果日報是「被圍困的自由派媒體代表」，人們將關心新聞自由在香港這個前英國殖民地遭到侵蝕。歐盟和英國則批評中共的行為是在打壓異議。

法新社報導，成立26年的蘋果日報能夠成為香港最受歡迎的八卦報刊，主要就是因為單挑1個無法容忍批評的強大團體：中共領導階層。現在被宣告對國安造成威脅，前途充滿高度不確定性。

喬治城大學亞洲法律中心主任凱洛格說：「似乎很明顯，作為香港最直言不諱的媒體機構之一，香港政府決意打壓《蘋果日報》。」因新聞報導而針對該報社，凱洛格稱為「一個極為令人困擾的進展」。

清晨7時許，十多部警車駛到將軍澳蘋果大樓。「蘋果日報」網上報導稱，約500警察前往，封鎖各個出入口後進入大樓；警方在編採部曾經開啟多個部門的電腦，查看檔案，並曾以「外國」和「集會」等字眼搜索資料。蘋果日報說，採訪部多名高層及記者的電腦，被警方拆毀，硬碟被帶走；大樓內記者被要求離開編採部，有警員阻止記者拍攝警員搜查。

香港警方說，是執行由法院根據「港區國安法」第43條發出的法庭手令，搜查「蘋果日報」大樓，搜查令授權警方搜查包括新聞材料，為一宗涉嫌違反國安法的案件蒐證。到下午一時許，警方結束搜查行動，帶走多箱證物，包括多部電腦主機。

港警昨天早上9時40分還將羅偉光、張劍虹、陳沛敏等，押回蘋果日報大樓協助搜查。他們都被反手上銬。

港警國安處高級警司李桂華舉行記者會表示，自2019年至今，「蘋果日報」有數十篇文章，呼籲外國制裁中港，涉及實體報紙、網上、中文英文內容，有強烈證據顯示文章為「整個串謀計畫重點」，「提供口實予外國及境外機構進行制裁」。李桂華指被捕者均為公司董事，亦有東主（老闆）、出版人及編輯，對「蘋果」文章內容、風格及方針「責無旁貸」。

香港警方的公布則指，有四男一女被捕，年齡由47至63歲，涉嫌違反「港區國安法」第29條，「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

蘋果 香港 警察

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