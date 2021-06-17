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中國國產mRNA疫苗 進入三期臨床試驗

中央社台北17日電

據報導，中國一款採用信使核糖核酸（mRNA）技術的COVID-19疫苗，正在海外多國啟動三期臨床試驗，力拼成為中國首款獲准上市生產的mRNA 疫苗。

據陸媒央廣網報導，蘇州生物醫藥產業園（BioBAY ）15日主辦核酸藥物研發論壇，艾博生物創始人兼CEO英博在會中透露，中國首款進入臨床階段的mRNA疫苗ARCoV，正在啟動海外多中心三期臨床試驗，包括在墨西哥、哥倫比亞、巴基斯坦等國家進行。

艾博生物聯合軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物共同研製的ARCoV，是中國第一款獲批進入臨床試驗的mRNA疫苗，也是目前中國本土mRNA疫苗中進度最快的。

此前負責人透露，如一切進展順利，將從2021年第3季開啟全年1.2億疫苗的產能，對外出口多人份產能可達到數億劑。

報導稱，在中國5種技術路線的COVID-19疫苗研發中，mRNA技術路線因具備精準治療優勢備受關注。業內人士多認為mRNA有巨大潛力，不僅可以快速應對變種病毒株，且將為醫藥界帶來革命性變革。

BioNTech、莫德納（Moderna）這兩款保護效力最好的疫苗，都是採用mRNA技術路線。

報導形容，中國第一款mRNA疫苗的投產上市，已經進入競爭的「最後一公里」。

除了ARCoV，上海復星醫藥公司參與研發、臨床試驗和代理的BioNTech也接近獲批尾聲。復星董事長吳以芳11日表示，其代理的疫苗「復必泰」還在等待審批，至於用技術轉移在上海生產疫苗方面，預計本月落實合資協議，8月建成本地化生產線並開始正常生產。

疫苗 中國 變種病毒

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