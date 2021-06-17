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中國5月70城市房價升4.9% 連升68個月

記者林宸誼╱即時報導
中國5月70城房價升4.9%，連升68個月。圖為福州一處住宅新建案。(中新社)
中國5月70城房價升4.9%，連升68個月。圖為福州一處住宅新建案。(中新社)

路透根據中國國家統計局公布數據計算，中國5月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.9%，漲勢延續68個月，與上月相比則提高0.6個百分點。

報導指出，5月70個大中城市中，新建住宅價格指數與上月相比上漲的有62個，持平的有3個，下跌為5個，均與上月一致。

香港信報報導，中國國家統計局城市司首席統計師繩國慶表示，5月4個一線城市新建商品住宅銷售價格與上月相比升0.7%，升幅比上月微擴0.1個百分點；與上年相比升6%，升幅比上月擴大0.2個百分點。

一線城市二手住宅銷售價格與上月相比升0.6%，升幅比上月回落0.2個百分點。

5月31個二線城市和35個三線城市新建商品住宅銷售價格與上月相比分別上漲0.6%和0.4%，漲幅均與上月相同；二手住宅銷售價格與上月相比分別升0.4%和0.2%，升幅比上月均回落0.1個百分點。

中國指數研究院月初發布百城房價指數顯示，5月新建住宅與上月相比上漲0.34%，與去年同期相比上漲4.08%；二手住宅與上月相比上漲0.50%，同上月，與去年同期相比上漲3.64%，漲幅略低於上月的3.58%。

中指院表示，整體來看，後期政策環境將依舊偏緊，更多熱點城市或圍繞加強住房信貸管控力度、加碼熱點片區調控、發佈二手住房成交參考價格等方面不斷完善樓市調控政策，預計未來熱點城市房價將更趨平穩。

自2018年1月起，中國國家統計局取消保障性住房銷售價格統計指標，只編發新建商品住宅銷售價格指數，不再編發新建住宅銷售價格指數。

指數 中國 房價

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