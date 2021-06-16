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淘寶遇「網路爬蟲」 逾11億用戶數據外洩

中國新聞組／北京17日電
中國兩名軟件開發者對淘寶網實施了長達八個月的數據爬取，逾11億用戶受害。(取材自天貓淘寶)
中國兩名軟件開發者對淘寶網實施了長達八個月的數據爬取，逾11億用戶受害。(取材自天貓淘寶)

據法院判決書顯示，中國兩名軟件開發者對淘寶網實施了長達八個月的數據爬取，秘密收集了11.8億條用戶信息，其中包括電話號碼和部分用戶名信息，獲利34萬元人民幣（5.3萬美元）。

法廣網報導，據河南一家法院發布的判決書顯示，兩名軟件開發者對阿里巴巴集團控股有限公司旗下熱門購物網站淘寶網實施了長達八個月的數據爬取，在阿里巴巴注意到這一問題前，嫌犯已秘密收集了超過11億條用戶信息。

根據河南一家地方法院本月發布的判決書，兩名軟件開發者從2019年11月開始在淘寶網站上使用自己設計的「網路爬蟲」軟件收集用戶ID、手機號碼和客戶評論等信息。法院表示，阿里巴巴在注意到淘寶用戶數據洩露後通知了警方。淘寶網是中國訪問量最大的線上零售網站之一。

另據彭博社和IT之家報導，河南商丘市睢陽區人民法院3日在裁判文書網公開的刑事判決書顯示，兩名姓逯及姓黎嫌犯在淘寶盜取大量數據，觸犯「侵犯公民個人信息罪」，分別被判處有期徒刑三年三個月和三年六個月，罰款10萬元和35萬元人民幣。

報導指出，淘寶於去年8月14日報警，指在去年7月6日至13日，有不法分子以利用「網路爬蟲」軟件盜取大量數據。在7月6日至7月13日之間，平均每天盜取500萬條包括買家帳號、淘寶暱稱、用戶手機號碼等敏感信息，一共11.8億條，獲利34萬元。

淘寶母公司阿里巴巴的一位發言人表示，該公司主動發現並處理了這起事件，正與執法部門合作保護用戶。她沒有說明具體有多少用戶受到了影響，並表示沒有用戶信息被賣給第三方，也沒有產生經濟方面的損失。

淘寶網發言人在一份聲明中說，「淘寶網投入了大量資源來打擊我們平台上未經授權的搜刮行為，因為數據隱私和安全是最重要的」 、「我們已經主動發現並解決了這種未經授權的搜刮行為。我們將繼續與執法部門合作，捍衛和保護我們的用戶和合作夥伴的利益。」

16日，這家電子商務巨頭的股票在香港交易中下跌了1%以上。

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