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Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

記者林則宏／即時報導
廣東深圳和廣州的疫情都深受Delta突變株的影響。圖為廣東省廣州市，一名護士正在搬運新冠病毒檢測樣本。(美聯社)
廣東深圳和廣州的疫情都深受Delta突變株的影響。圖為廣東省廣州市，一名護士正在搬運新冠病毒檢測樣本。(美聯社)

印度變種新冠病毒（Delta病毒）來勢洶洶，深圳市衛生健康委員會（簡稱「衛健委」）周三通報，深圳15日新增13例境外輸入確診病例和12例境外輸入無症狀感染者。這25人都是搭乘6月10日中國國航CA868航班從南非約翰尼斯堡入境深圳，且均感染新冠病毒Delta變異株。

截至15日24時，CA868航班累計報告的境外輸入陽性個案已經達到32例，並且造成深圳寶安機場一名海關工作人員遭感染。

廣州5月21日出現的這波本土疫情，同樣是傳染性大增的Delta突變株。

深圳市衛健委指出，15日新增的境外輸入陽性個案均系6月10日乘坐CA868航班從南非約翰尼斯堡入境深圳，入境後即被集中隔離。隔離期間於6月15日例行核酸檢測，其中25人檢測結果為陽性，經深圳市疾控中心複核陽性後，已轉至深圳市第三人民醫院應急院區觀察治療，所有患者情況穩定。

此外，深圳日前還通報1例確診病例，為寶安機場海關工作人員姜某，姜某曾負責6月10日CA868國際航班入境旅客的流行病學調查。

6月15日，深圳市疾控中心完成該航班最早報告的3例境外輸入陽性病例和姜某的新冠病毒基因測序，4例的結果100%同源，均為新冠病毒Delta變異株（B.1.617.2），可判定姜某為6月10日CA868航班境外輸入確診病例的關聯病例。

深圳市南山區疫情防控指揮部辦公室稱，姜某現年30歲，居住在南山區。6月8日，姜某例行核酸檢測結果為陰性。6月14日上午，他出現流涕、發燒症狀，新冠病毒核酸檢測初篩陽性，後經深圳市疾控中心複核，判定為新冠肺炎確診病例。

中國《財新網》指出，此次Delta變異株由境外輸入令深圳防疫形勢驟然緊張。深圳市委書記王偉中、市長覃偉中15日前往深圳寶安國際機場視察。

王偉中要求，要全力以赴做好外防輸入工作，加強變異毒株監測與跟蹤研究，加強機場、火車站、汽車客運站、口岸、碼頭等重點場所查驗管控，「寧可信其有、不可信其無；寧可信其大、不可信其小」。

檢測 機場 疫情

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