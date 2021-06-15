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中國格力董明珠 送員工的3000套房要交屋啦

記者林宸誼／即時報導
董明珠答應送員工的3,000多套房即將交付。(影片截圖)
董明珠答應送員工的3,000多套房即將交付。(影片截圖)

「董明珠自媒體」微信公眾號15日發布一段45秒短片，證明格力電器董事長董明珠答應送給員工的3000多套房即將交付使用，周邊配套的商業區、幼兒園也在緊鑼密鼓加快建設中。

短片中，董明珠在2018年奠基儀式上表示，人才公寓是第一期，在這裡要保證每一個員工都是為社會、為國家、為珠海做貢獻的人才，隨著格力電器的建設，每一個人都擁有一套房。

中國基金報報導，董明珠曾表示，企業家不僅要有家國情懷、不僅要有社會責任，更加重要的是要有將一代代年輕人培養成才的大愛精神，這樣才能讓「中國製造」有序發展，才能為世界服務。

2019年年初董明珠還表示，格力人才公寓於2018年開工建設，「只要你是格力人，你就是主人。你在格力奉獻，就應該得到應有的回報，我們很多企業不是沒有能力蓋房子，而是你有沒有心，格力的員工在結婚的時候，可以得到一套房，只要他終身在格力工作，這套房就是他的。」

不過，日前在某個綜藝脫口秀節目上，有在格力電器工作五年員工吐槽：「今年是來格力的第五年，企業還是企業，房子也還是企業的房子。」

而董明珠在現場立刻回應：「剛剛還有人說『來了五年沒分到房』，你要問問你為什麼沒分到房呢？格力分房的目標從未改變，我們的夢想就是要讓每一位員工都能擁有一套房，今年我們有3700套，第一批優先分給我們優秀的員工，但是不優秀的也會給，只是要慢慢等，只要你足夠優秀，就能優先。」

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