中國長征七號火箭殘骸墜落南太平洋

5月16日天舟二號貨運飛船與長征七號遙三運載火箭組合體轉運至發射區。（新華社）

中國 官方宣布，15日下午近5時，長征七號遙三火箭末級殘骸已再入大氣層，隕落區域中心點位於南太平洋海域，絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。此前，中國於5月29日在文昌航天發射場用長征七號遙三火箭成功發射天舟二號 貨運太空 船，中國太空站天和核心艙迎來第一位「訪客」。

據新華社，中國載人航天工程辦公室表示，上月底搭載「天舟二號」貨運太空船升空的長征七號遙三運載火箭，火箭的末級殘骸已經在15日下午4時49分左右再入大氣層，隕落區域中心點位於南太平洋海域，絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。

長征七號火箭是為了滿足中國太空站工程發射貨運飛船而研製的新一代中型運載火箭，因此也被暱稱為「天舟貨運飛船的專屬列車」。按照太空站在軌建造任務規畫，今明兩年中國將連續實施11次飛行任務，其中包括4次天舟貨運太空船發射。

中國長征五號B運載火箭推進器殘骸5月重返地球時，墜落在印度洋馬爾地夫西側公海海域。中方指火箭絕大部分器件在進入大氣層時已經銷毀。此前，外媒曾稱，殘骸可能墜落人口稠密區，中國官媒《環球時報》社評則稱，隨着火箭殘骸墜落海洋，美國官方和媒體的「炒作抹黑」該「灰溜溜收場了」。