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廣州要解除封區 須滿14天內無新確診等4個條件

記者賴錦宏／即時報導
圖為12日在廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員為小朋友進行核酸檢測採樣。新華社
圖為12日在廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員為小朋友進行核酸檢測採樣。新華社

14日在廣州市舉辦疫情防控新聞發布會上，對於民眾關心的封控區、封閉區何時才能解封，廣州市衞健委副主任陳斌表示，將按照分類分批原則，對封閉、封控管理區域實施有序解封，但需要滿足14天內無新發現感染等4個條件。

據香港文匯網，陳斌指出，6月13日0時至24時，廣州新增4例確診病例，均為隔離酒店密接排查發現。同時，新增病例的密接者、次密接者均納入集中隔離醫學觀察。5月21日至6月13日24時，本輪疫情全市累計報告146例境內感染者；其中確診病例139例，無症狀感染者7例。本輪疫情的所有感染者均已在市八醫院接受治療。

根據廣州市疫情防控指揮部發布的第20號通告，廣州市將按照分類分批原則，對封閉、封控管理區域實施有序解封。陳斌介紹，相關區域解封的條件有四點：一是管控區域內，自各項防控措施落實到位後，連續14天且經過三輪以上全員核酸篩查無新發感染者，解封前24小時內完成全員核酸檢測且結果均為陰性；二是所有密切接觸者已得到有效管控；三是管控區域內涉及重點場所的「黃碼」人員按規定進行核酸檢測且結果均為陰性；四是環境核酸檢測結果均為陰性。

目前，廣州已有5個社區或單位提出了解封申請，經專業評估後，廣州市防控辦將按照相關程序實施有序解封。

陳斌強調，當前，廣州市正處在疫情防控的決戰決勝關鍵期，分類分批有序解封封閉封控管理區域，是為了進一步精準科學實施疫情防控，達到防控工作預期目標。

目前，封控面積最大的是荔灣區芳村片區，除白鶴洞街道、中南街道等中高風險地區外，其他多數街道均已實現連續14天無新增感染個案。此前，芳村片區已經開展了5次核酸大篩查，端午節後，將進行第六次篩查，若無陽性個案，該地區多個街道或將迎來解封。

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