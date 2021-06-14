傳即時輻射威脅 廣東台山核電站稱周邊環境指標正常

距離香港約130公里的廣東台山核電站，傳出存在「即時輻射威脅」。（取自台山核電站官網）

據CNN報導，美國 官方文件顯示，距離香港約130公里的廣東台山核電站，近日傳出存在「即時輻射威脅」（imminent radiological threat）。對此，台山核電站發表聲明強調，目前台山核電站及周邊環境指標正常。

台山核電是在2007年7月註冊成立，是中法兩國在能源領域最大的合作項目。台山核電站一期工程的興建和運營，由中國廣核集團有限公司（簡稱「中廣核」）、法國電力公司和粵電集團共同投資 的台山核電合營有限公司負責。

中廣核官網稱，台山核電站一期工程採用EPR（歐洲先進壓水堆）三代核電技術，建設兩部單機容量為175萬千瓦的壓水堆核電機組，是繼芬蘭和法國之後，全球第三個開工建設的EPR項目。

CNN周一在報導中引述美國官方文件指出，參與台山核電站營運的法國法馬通（Framatome）公司，本月3日去函美國能源部 ，稱台山核電站有「即時輻射威脅」，要求美方給予技術支援以修正問題。

報導稱，華府過去一周都在評估有關可能泄漏的報告，認為該核電站尚未處於「危機水平」。

台山核電站已於13日21時10分在官網發布聲明，強調「自投入商運以來，台山核電站嚴格按照運行執照文件、技術程序控制機組運行，兩台機組各項運行指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求。目前，連續監測環境數據顯示，台山核電站及周邊環境指標正常。」

台山核電站今年4月曾傳出一起「0級運行事件」。根據大陸國家核安全局通報，4月5日，台山核電站1號機處於滿功率運行。當日營運單位按計劃執行廢氣處理系統某段管線水封充水操作，一度出現煙囪氣體放射性排放劑量率高1報警。

通報稱，「事件發生後，營運單位開展檢查驗證，初步分析報警原因為在初次水封充水後，少量放射性氣體非預期進入水封管道，再次水封充水過程中，殘留在水封管道內的氣體經通風管道排至煙囪導致。」

上海《界面新聞》指出，根據「國際核與輻射事件分級手冊」，該運行事件被界定為「0級事件」。對不具有安全意義的微小事件稱為「偏差」，歸為0級。