CNN爆廣東台山核電廠有「即時輻射威脅」

距離香港約130公里的廣東台山核電站,傳出存在「即時輻射威脅」。(取自台山核電站官網)

廣東台山核電廠被懷疑洩漏放射物質,美國 有線電視新聞網CNN報導,營運廣東台山核電站的法國核反應堆公司法馬通(Framatome),曾於本月初去信美國能源部 ,提到台山核電站有「即時輻射威脅」(imminent radiological threat),並要求華府 提供技術支援。

香港經濟日報報導,台山核電廠14日下午回應表示,台山核電站1號機組已進入第二個燃料循環,目前處於滿功率運行狀態,台山核電站2號機組已按計劃完成大修,已於本月10日完成,強調在安全、質量等指標達至既定目標。

核電廠也表示,按連續監測環境數據顯示,目前台山核電站及周邊環境指標正常。

CNN報導引述消息來源指出,華府評估情況後認為核電站未處於「危機水平」(The facility is not yet at a「crisis level」)。

報導提到,CNN取得法馬通兩度去信美國能源部的信件,相關信件分別在本月3日及8日發出,信中提到台山核電廠有放射性物質外洩,又提到中國安全部門為避免關閉台山核電站,提高了輻射檢測的可接受限值。公司在信中要求華府技術支援,以解決台山核電廠正洩漏核裂變氣體的「緊急安全問題」。

報導還提及,美國國家安全委員會過去一周就事件召開多次會議,並引消息人士指台山核電廠的情況並未達到「危機水平」(crisis level),並表示華府已與法國政府及其能源部專家,以及中國政府進行接觸。

報導還指出,美國雖可允許向法馬通提供技術援助,但是否需要完全關閉工廠則由中國決定。

台山核電站由中廣核集團興建,位於台山市赤溪鎮腰古村,面向南海,距離澳門和香港分別僅約67公里和130公里。