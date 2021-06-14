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傳即時輻射威脅 廣東台山核電站稱周邊環境指標正常

CNN爆廣東台山核電廠有「即時輻射威脅」

記者林宸誼／即時報導
距離香港約130公里的廣東台山核電站，傳出存在「即時輻射威脅」。（取自台山核電站官網）
距離香港約130公里的廣東台山核電站，傳出存在「即時輻射威脅」。（取自台山核電站官網）

廣東台山核電廠被懷疑洩漏放射物質，美國有線電視新聞網CNN報導，營運廣東台山核電站的法國核反應堆公司法馬通（Framatome），曾於本月初去信美國能源部，提到台山核電站有「即時輻射威脅」（imminent radiological threat），並要求華府提供技術支援。

香港經濟日報報導，台山核電廠14日下午回應表示，台山核電站1號機組已進入第二個燃料循環，目前處於滿功率運行狀態，台山核電站2號機組已按計劃完成大修，已於本月10日完成，強調在安全、質量等指標達至既定目標。

核電廠也表示，按連續監測環境數據顯示，目前台山核電站及周邊環境指標正常。

CNN報導引述消息來源指出，華府評估情況後認為核電站未處於「危機水平」（The facility is not yet at a「crisis level」）。

報導提到，CNN取得法馬通兩度去信美國能源部的信件，相關信件分別在本月3日及8日發出，信中提到台山核電廠有放射性物質外洩，又提到中國安全部門為避免關閉台山核電站，提高了輻射檢測的可接受限值。公司在信中要求華府技術支援，以解決台山核電廠正洩漏核裂變氣體的「緊急安全問題」。

報導還提及，美國國家安全委員會過去一周就事件召開多次會議，並引消息人士指台山核電廠的情況並未達到「危機水平」（crisis level），並表示華府已與法國政府及其能源部專家，以及中國政府進行接觸。

報導還指出，美國雖可允許向法馬通提供技術援助，但是否需要完全關閉工廠則由中國決定。

台山核電站由中廣核集團興建，位於台山市赤溪鎮腰古村，面向南海，距離澳門和香港分別僅約67公里和130公里。

美國 華府 能源部

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