湖北十堰爆炸案 習近平：查因、究責，中共黨慶前維穩

13日清晨6時許，湖北十堰市張灣區艷湖社區艷湖集貿市場發生天然氣爆炸事故。（上游新聞）

中國 當地時間13日清晨6時半，湖北十堰市張灣區艷湖社區艷湖集貿市場發生天然氣爆炸事故，釀成12人死亡，138人受傷。中共總書記習近平 對事故作出指示，要求有關部門盡快查明原因，嚴肅追究責任，各地要全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生。

中國央視新聞報導，習近平要求有關部門全力搶救傷者，做好傷亡人員親屬安撫等善後工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任。他還強調，近期中國多地發生生產安全事故、校園安全事件，各地區和有關部門要舉一反三、壓實責任，增強政治敏銳性，全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生，切實保障人民群眾生命和財產安全，維護社會大局穩定，為中共建黨百年營造良好氛圍。

同時，總理李克強亦作出批示，要求全力以赴救援和救治受傷人員，盡最大努力減少傷亡，認真查明事故原因，依法依規嚴肅問責；近期安全事故仍呈多發勢頭，中國國務院 安委會、應急管理部要督促各地切實加強重點領域安全監管和隱患排查，堅決遏制重特大事故發生。

根據習近平和李克強的指示，中國國務院應急管理部、住房和城鄉建設部以及中國國家衛健委都派出專家趕赴當地協助善後。