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台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

中國專家：新冠變異株數據顯示 人類可贏得這場持久戰

記者羅印冲／綜合報導
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（取材自澎湃新聞）
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（取材自澎湃新聞）

新冠肺炎疫情仍在各地蔓延，病毒變種增加疫情防控的難度，不過，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨晚在微博發文指，新冠病毒變異株臨床數據匯總，提示人類仍可贏得這場持久戰。

他表示，自去年起，SARS-CoV-2不斷出現的變異株引發關注。特別是近期在廣州傳播的變異株，也是主要在印度肆虐的B1.617.2(Delta)變異株（以下簡稱D株）尤其引起民眾恐慌。一怕病毒變異，防控力量不能快過病毒，二怕病毒致病性升高，三怕疫苗沒用。

他提到，由於這些變異株是最近在國際廣泛蔓延的主要病毒株，新近國際發表的一系列學術論文提供了非常可觀的數據，可以讓我們認清病毒的走向。

一、病毒傳播速度確實越來越快了。病毒的變異使得新冠毒株傳染性和致病性發生了變化。最早在英國流行的變異株（Alpha株，以下簡稱A株）使得傳染性增加56%左右。而其後發現的Beta病毒株（南非流行的變異株，以下簡稱B株）也存在傳染性增加。Gamma病毒株（南美流行變異株，以下簡稱G株）則可能增加1.4～2.2倍的傳播性。

張文宏說，當然大家特別關注的印度流行的突變株（D株）。D株不僅僅在中國廣州引起本土病例的快速傳播，而且自今年3月也開始在英國登陸，並被檢出。全球非常關注D株登陸英國後的走向。目前在英國的新發病例中其占比超過了最先在英國檢測出來的流行變異株（簡稱A株）。

他表示，他們課題組特地從英國衛生部近期上傳的報告中查看了D株的趨勢。D株在英國登陸後，也迅速超過了英國原來流行的變異株A株，現在已經佔英國檢出毒株的73%，這說明這個病毒株較A株傳播速度更快，在病毒進化中居於優勢，被認為可能與英國近期出現的疫情小幅反彈存在相關性。然而，D株並未在英國出現明顯的第三波。看來D株雖然在英國登陸，但是並未形成氣候。英國疫情還在可控之中。

二、病毒雖變異，致病性並未出現顯著的增加。由於英國的疫苗覆蓋率較高，疫情處於可控之中。從致病性來看，回顧性研究對12383個D變異株感染者進行了分析，總共有126人住院，這說明需要住院的病例數僅1%，重症率並不高，病死率當然也遠低於1%，這說明雖然英國當前被這個D變異株攻破，並成為主要的流行株，但是並未增加臨床的壓力，無論是重症率或者病死率均未增加。這說明，近期無論是哪個國家或者地區，病死率增加還是與疫情失控後的醫療資源擠兌有關，而不是因為病毒的變異。

三、疫苗對變異株的保護性逐漸明確。先前的一些研究發現，一些中和抗體對D株仍然有著較好的中和抑制效果。2劑BNT162b2接種對D株的有症狀感染有效性超過80%。非常重要的一個數據還是來自於英國的這12383個D株感染者，根據對126個住院患者進行的分析發現，其中83人未接種過疫苗，僅有3人接種2劑。這說明在住院的患者中，完成兩針接種的比例僅2.3%，這說明絕大多數（佔比97.7%）因為感染D株住院的人群中沒有接受過完整的疫苗接種。這個結果也從實際臨床數據出發，說明疫苗對於新冠突變株的保護（尤其是重症病例）依然十分樂觀。

他認為，雖然病毒的這些變異株對中和抗體和疫苗都有著不同水平的影響，但是總體來說各類疫苗對目前存在的所有突變株仍然有效。

四、接種疫苗者可以間接保護周邊未接種的人，特別是接種率低的老年人與兒童。值得慶幸的是，疫苗接種率的提升保護的並不止於疫苗接種的百姓們，以色列理工學院的研究證實了疫苗接種可以有效保護未接種疫苗接種的人群，在監測了177個社區，分析了所有16歲以下未接種疫苗的人群新冠感染的發生率的情況來看，人群每20%的人接種疫苗，未接種人群的檢測陽性率就會下降2倍。

張文宏說，有效的疫苗接種不僅僅可以提高個體對病毒的抵抗力，更有助於提升全人群對病毒的抵抗力，顯著減緩病毒的傳播。截至2021年6月11日，大陸已經完成新冠病毒疫苗接種8.6億劑，早已達到世界第一，但是完成兩針接種的比例還較低。只有完成疫苗的廣泛接種，才能建立起對病毒傳播的阻擋，一旦有病毒輸入，哪怕是變異病毒，其傳播速度也會大幅度減弱。

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