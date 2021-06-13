「少年壯志不言愁」作詞、中國導演林汝為 89歲病逝

中國著名影視編劇、導演、詞作家林汝為，12日因病醫治無效逝世，享壽89歲。(取材自微博)

據央視新聞引述「首都廣播電視」微信公眾號消息，中國 著名影視編劇、導演 、詞作家林汝為，12日因病醫治無效逝世，享壽89歲。

報導介紹，林汝為1932年5月出生於北京 ，1946年9月參加革命工作，1949年10月加入中國共產黨。歷任晉察冀邊區聯中文工團團員，北京電影學校學員，北京電影演員劇團演員，長春電影制片廠演員、導演，北京電視藝術中心一級導演，1998年8月離休。

林汝為改編執導的電視劇「四世同堂」是中共建政後第一部長篇電視劇，獲得第四屆大眾電視金鷹獎優秀連續劇獎和第六屆中國電視劇飛天獎長篇電視劇特別獎，由她親自作詞的主題曲「重整河山待後生」家喻戶曉。

林汝為改編執導的電視劇「四世同堂」是中共建政後第一部長篇電視劇。(取材自微博)

1987年，由林汝為擔任編劇和總導演的現代題材電視連續劇「便衣警察」再一次成為她事業的巔峰，該劇獲得第六屆大眾電視金鷹獎優秀連續劇獎和第八屆中國電視劇飛天獎優秀連續劇獎、被稱為公安文學史上里程碑式的作品，由林汝為作詞、劉歡演唱的主題曲「少年壯志不言愁」傳唱至今、膾炙人口。

林汝為擔任編劇和總導演的電視劇「便衣警察」被稱為公安文學史上里程碑式的作品。(取材自微博)

林汝為先後被授予「北京市勞動模範」、北京市「三八紅旗手標兵」、「北京市優秀共產黨員」稱號。